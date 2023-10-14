Sur Kültür Yolu Festivali Başladı

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisi başladı. 9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada yapılacak 500'den fazla etkinliğin startı verildi. Etkinlik kapsamında 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen ve bakanlıkça restorasyonu yapılan Keldani Kilisesi'nin de açılışı yapılarak ilk ayin gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 11 ayrı ilde 100 gün boyunca gerçekleştirilen, bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından biri olan Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisi, başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da, 9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada 500'den fazla etkinlik yapılacak. Festivalde; tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarından 'Eyvan geceleri'ne kadar pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Fiskaya Cam Teras'ta Berivan Demirkıran, Veysel Cengiz, Fırat Alış, Ferhat Denizhan, Meltem Macit Konseri, 15 Ekim'de Bedri Ayseli, Süleyman Oduncu, Uğur Yaşar, Özgür Ekin, Serap Sütşurup Konseri, 16 Ekim'de Çelina, Songül Kale, Leyla Cengiz, İbrahim Candan, İlayda Alan Konseri, 17 Ekim'de Ozan Mensur, Bahar Cengiz, Tekin Yiğiter, Veysel Ayyıldız, Erdal Elaldı Konseri, 18 Ekim'de Ali Aktaş, İbrahim Hakkı Karadaban, Bircan Dudukçu, Leyla Engin, Ayşegül Çakmak Konseri, 19 Ekim'de Metin Tosun, Semra Buzoba, Mensure Arancak, Gökmen Batur, Arin Dicle Somuk konserleri gerçekleştirilecek.

kONSERLER VE ÇOCUKLARA ÖZEL AKTİVİTELER YER ALIYOR

Dağkapı Meydanı'nda ise Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü sevenlerine şarkılarını seslendirecek. Aslı Hünel ve Uğur Aslan da Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanan Mustafa Kamil Dürüst'e ait koleksiyonda yer alan ve Türk musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş Ermeni bestekarların nota koleksiyonu, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Surp Giragos Kilisesi'nde sergilenecek. Dağkapı Burcu'nda düzenlenecek olan 'Sanatın İzinde Şehir' sergisi ile de Diyarbakır'ın sanatsal zenginliklerini tanıtacak. Festival kapsamında dijital eserler de yer alacak. Atatürk'ün Cumhuriyet Müzesi'nde yer alan binlerce fotoğrafıyla yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan 'Bir Hayalin İnşası' dijital eseri, Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde, doğadan ilham alan ve onun gibi kendini tekrar etmeyen sanat eseri 'Mirora' ise Dağkapı Burcu'nda görülebilecek. Devlet Tiyatroları oyuncuları da 'Rumuz Goncagül', 'Ana-Dolu', 'Midas'ın Kulakları' oyunlarını sahneleyecek, Devlet Opera ve Balesi de konser verecek. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde de sahne gösterileri ve Yavuz Bingöl konseri gerçekleştirilecek. Sur Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için de etkinlikler düzenlenecek. Hançepek Meydanı'na kurulacak çocuk şehri, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ve daha birçok noktada tiyatro oyunları, hem eğlenceli hem de eğitici atölye çalışmaları ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE KELDANİ KİLİSESİ'NİN HEM AÇILIŞI HEM DE 8 YIL SONRA İLK AYİNİ YAPILDI

Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin 2015'teki saldırılarında zarar gören Mar Petyun Keldani Kilisesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlanan kaynakla restore edildi. 8 yıl sonra açılışı Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisinde yapıldı. Fransa'dan da 100 kişinin katıldığı cemaatte, 108 yıl sonra Fransa'dan din görevlisi olarak atanan Peder Sabri Anar, ilk ayini gerçekleştirdi. İlçede 17. yüzyılda inşa edilen Mar Petyun Keldani Kilisesi'ne 1915'ten sonra ilk kez din görevlisi yer aldı. Peder Sabri Anar, 108 yıl sonra ilk kez atandığı kilisede cemaatle birlikte 8 yıl sonra açılışını yaparak ilk ayini gerçekleştirdi.

'FRANSA'DAN 100, BELÇİKA'DAN ÇOK KİŞİ GELDİ'

DHA'ya konuşan Peder Sabri Anar (62), "Benim buraya atanmam benim için yenilik yeni başlıyor. Buranın tarihi 6'ncı yüzyıla kadar dayanıyor. Buraya gelmem büyük bir onur. Kilisemizin patrikhanesi 300 yıla kadar burada kalmıştı. Burası bizim tarihi ve cemaatimiz için önemli bir yerdir. Çünkü burası Diyarbakır'ın en eski yerlerden biridir. Buranın onarılması kilisenin yaşamasına bir vesile oldu. Buraya açılış için Fransa'dan 100, Belçika'dan çok kişi geldi" dedi.

Fransa'dan gelen Olivier Jorj, Paris'ten kilisenin açılışı için geldiğini söyledi.

Hanzı Jorj ise, Fransa'dan geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.