Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali, 3'üncü kez başladı

DİYARBAKIR'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü başladı. 20 Ekim'e kadar sürecek olan festivalde, 46 noktada 250'ye yakın etkinliğin startı verildi.

Dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli duraklarından Sur Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncüsü başladı. Mezopotamya'nın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısı, kendine has mimarisi ve sanat anlayışı ile pek çok uygarlığın merkezi olan Diyarbakır'da 8 gün sürecek festivalde, 46 noktada, 250'ye yakın etkinlik yapılacak. Festivalde, tiyatro temsillerinden; Türkçe, Kürtçe, şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk programlarına kadar pek çok farklı etkinlik düzenlenecek. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'KEYİFLİ BİR FESTİVAL SÜRECİ GEÇİRECEĞİZ'

Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde düzenlenen açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Mumcu, Kültür Yolu Festivalleri, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde 4 yıl önce bir bölge ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölge 16 şehirde devam ettirdiğimiz ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden bir tanesidir. Diyarbakır, bu yıl 3'üncü kez Kültür Yolu Festivali'nde yer alıyor. Diyarbakır tarihi mekanları genç ve dinamik nüfusuyla turizm potansiyeliyle ve elbette kendine özgü gastronomisiyle ülkemizin önde gelen cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Bize düşen Diyarbakır'ımızın tüm güzelliklerini, tarihi değeri ve imkanlarını daha görünür ve daha bilinir kılmak. Bu amaçla Diyarbakır'ın tarih kokan sokaklarına, zamana meydan okuyan yapıları ve kadim kültür mirasına yakışır şekilde 46 noktada 250'ye yakın etkinlik planladık. 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikleri sanatseverlerimizle buluşturmayı düşünüyoruz. Tecrübelerimize dayanarak festivalin Diyarbakır'ımızın turizm potansiyeline de büyük hareketlilik getireceğine olan inancımız tamdır. Gerek civar şehirlerden gerek 81 vilayetimizden ve yurt dışından olmak üzere festivalin büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Festival duraklarını keşfetmek için çok heyecanlıyım. İnşallah 7'den 70'e Diyarbakırlılarla birlikte diğer şehirlerden gelen misafirlerimizle, sanatçılarımızla keyifli bir festival süreci geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı büyük çoğunluğu ücretsiz olan etkinliklerimize, kültür ve sanat buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum dedi.

'DİYARBAKIR EN BÜYÜK ADAY'

Vali Murat Zorluoğlu da yaptığı konuşmada, Diyarbakır çok önemli turizm potansiyeline sahip. Diyarbakır'ın geçmişi milattan önce 10 bin 500 yılına kadar gidiyor. Bu ana kadar tespit edebildiğimiz, kazılarda elde edebildiğimiz bütün bulgular Diyarbakır'da tarihin 12 bin 500 sene öncesine gittiğini gösteriyor. Çayönü arkeolojik kazı alanımızda elde ettiğimiz bulgular, insanlığın toplayıcılık ve avcılık döneminden yerleşik hayata bu bölgede geçtiğini gösteriyor ve yine ilk tarımın burada yapıldığını, ilk buğdayın Diyarbakır'da üretildiğini bulgular bize gösteriyor. Diyarbakır çok önemli bir inanç turizm merkezidir. İçerisinde bulunduğumuz bu alanın hemen arkasında bulunan Hazreti Süleyman Camisi'nin içerisinde 27 sahabe medfundur. Çünkü Diyarbakır Peygamber Efendimizin vefatının 7'nci yılında 639'da Hazreti Ömer döneminde İslam orduları tarafından fethedilmiş, çok önemli bir beldedir. Bu fetih sırasında burada 500'e yakın sahabe şehit olmuş. Eğil ilçemizde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamber olan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın da kabirleri bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak çok sayıda cami, kilise, han, hamam, konak ve benzeri yapıyı Diyarbakır bugüne kadar çok iyi bir şekilde taşıyabilmiştir. Kentin huzur ve güveninin de tam olarak sağlanmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla gerçekleştireceğimiz tanıtım faaliyetleriyle Diyarbakır önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin parlayan şehri olmaya en büyük adaydır diye konuştu.

Haber ve Kamera Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİKDİYARBAKIR