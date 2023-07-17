DEÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, "15 Temmuz" konulu "İletişim Yüzyılının Kahramanları" sergisinin açılışı ile devam etti. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bu tür kalkışmalar, girişimler, tuzaklar, davranışlar ülkemizin üzerinden eksik olmayacak. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama burada bize düşen, gerekli tedbirleri alıp gerekli duruşu göstermek ve birbirimize kenetlenmek. Biz bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde bir dizi program düzenliyor. DEÜ Rektörlüğünde DEÜ Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliğinde "15 Temmuz" konulu "İletişim Yüzyılının Kahramanları" sergisi açıldı. Rektörlükte bulunan 15 Temmuz Köşesi'nin önünde düzenlenen programda, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Hadi Sofuoğlu Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu. Tasavvuf musikisi bölümünde ise 15 Temmuz için özel olarak yazılan 15 Temmuz Marşı, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programa, Gazeteci Nedim Şener de katıldı. 15 Temmuz Köşesi'nde konuşma Rektör Hotar, "Ülkelerin coğrafyası kaderidir. Bu tür kalkışmalar, girişimler, tuzaklar, davranışlar ülkemizin üzerinden eksik olmayacak. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama burada bize düşen, gerekli tedbirleri alıp gerekli duruşu göstermek ve birbirimize kenetlenmek. Biz bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerin de yapacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Birkaç saniyeliğine gözlerimizi kapayalım"

Prof. Dr. Hotar, "Çocuklarımız belki de bir özür borcu var. Çünkü çocuklarımız darbe kavramının ne olduğunu bilmeden büyümekteydi; ta ki 15 Temmuz 2016'ya kadar. O tarihte tanışmak durumunda kaldılar. Bundan sonraki tüm çabamız, tüm çocuklarımızı asla bir daha böyle bir kavramla böyle bir kalkışmayla, böyle bir girişimle yüz yüze bırakmadan ülkemizin gelişimini sürdürme noktasında çalışmak olacak. Sadece birkaç dakika gözlerimizi kapatalım ve bu darbenin başarılı olmuş olduğunu varsayalım. Şu an nerede olacaktık? Ülkemiz hangi durumda olacaktı? Kimler yönetiyor olacaktı? Hatta hayatta olacak mıydık, olmayacak mıydık? Yeni doğan çocuklarımız doğmuş olacak mıydı? Hangi ülkenin vatandaşı olarak doğmuş olacaktı? Bunları sadece birkaç saniye düşünmek bile belki de o kalkışmanın vahametini, o kalkışmanın ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini ve tabii ki buna karşı halkımızın o eşsiz, muhteşem karşı çıkışını, başlarında lider olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunu, bir kez daha değerlendirme şansına sahip olduk" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, Sabancı Kültür Sarayında düzenlenecek panelle devam edecek. - İZMİR