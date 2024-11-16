Depremzede Gülcan Yılmaz, Umut ve Azmiyle Yürümeyi Başardı

Hatay'da depremde evinin yıkılması nedeniyle eşi ile sağ kolu ve bacaklarını kaybeden 48 yaşındaki Gülcan Yılmaz, yaşamına Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının desteğiyle takılan protezlerle devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı Şendağ Apartmanı'nda yakalanan Yılmaz, eşi Ali Yılmaz ile yıkılan binanın enkazında kaldı.

İki çocuk annesi Yılmaz, ekiplerin çalışmasıyla afetin 5'inci gününde yaralı kurtarıldı, kocasının ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağ kolu ve diz altından bacakları ampute edilen 48 yaşındaki kadın, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

KİPTAŞ Antakya Geçici Yaşam Alanı'na yerleşen Yılmaz, yeniden ayağa kalkmak için Antakya'daki Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Neşe Özgür-Mustafa Sabuncuoğlu Engelli Hizmet Merkezine başvurdu.

Vakfın desteğiyle mayısta İstanbul'daki bir hastanede gerçekleştirilen operasyonda bacakları ile kolunun yerine protez yerleştirilen Yılmaz, merkezde gördüğü fizik tedavi sayesinde yürümeyi başardı.

"Enkazdan gülümseyerek çıktım"

Gülcan Yılmaz, AA muhabirine, depremden sonra zor günler geçirdiğini söyledi.

Biri 26, diğeri 17 yaşındaki oğulları için yaşama tutunduğunu belirten Yılmaz, "6 Şubat'ta hayatımız karardı. Eşimi, yakınlarımı, her şeyimi kaybettim. Kaybımız ve acımız çok ama Rabb'im beni evlatlarıma bağışladı. Çocuklarıma 'umut olsun' diye enkazdan gülümseyerek çıktım. Ağlamamak için gözümü açıp onlara bakamadım." diye konuştu.

Yılmaz, vakfın desteğiyle tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu ifade ederek, "Bana umut, el ve ayak oldular, cesaret verdiler. Benim de içimde bir umut varmış.... Çocuklarım için yaşamak, ayakta durmak zorundayım çünkü onların bana ihtiyacı var." dedi.

Protezlere alışmak için tedavisinin sürdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Zorluklarım oldu ama hep 'iyiyim' dedim. İki protezle ayakta durmaya çalışıyorum. Fizik tedavi ve emeği geçenlerin desteğiyle bugünlere geldim. Hayat devam ediyor, dik, diri ve güzel olacağız. Hayat bir gün o da bugün çünkü Rabb'im bize ikinci şans verdi. Bunu en güzel şekilde devam ettirmemiz lazım."

Vakfın Hatay koordinatörü Zafer Çınar da tedavi sayesinde Yılmaz'ın kendi başına yürüyüp, ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale geldiğini, azmiyle benzer durumdaki depremzedelere umut olduğunu kaydetti.