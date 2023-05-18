Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan Samsun'da dayanışma konseri

SAMSUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun, '9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri' kapsamında, Samsun TSO AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde verdiği konserde duygusal anlar yaşandı.

Her yıl farklı temalarla birlik ve iş birliğini teşvik etmek amacıyla kutlanan Avrupa Günü, bu yıl beraberlik ve barış ruhunu vurgulamanın yanı sıra, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine ilişkin dayanışmaya da dikkat çekiyor. Bu çerçevede, Hatay'da kurulan ve farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun'da sanatseverlerle buluştu. Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Antalya'dan sonra, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliğinde, Samsun'da verdiği konserde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

İzleyiciler gözyaşlarını tutamadı

Konserin verildiği Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde salona sığmayan katılımcılar konseri ayakta ve yere oturarak dinledi. Konserde, depremlerde hayatlarını kaybettiği 7 üyesi Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısına sahnede 7 adet mum yakıldı. Antakya Medeniyetler Korosu üyelerinin, türkü, deyiş, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendirirken katılımcılara bazen duygu, bazen ise neşe dolu anlar yaşattı. Bazı şarkılarda, depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildiği sırada dinleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Enkazdan sağ çıkarılan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, konserde yaşadıklarını anlatırken, depremzedelere destek ve birlik, beraberlik çağrısında bulundu. Bir saati aşkın sahnede kalan koro, konser sonunda davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Murzioğlu: "Bizi biz yapan en değerli şey birlik ve dayanışma"

Konser sonunda sahneye çıkarak bir konuşma yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin etkilediği coğrafya tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sanayisiyle çok önemli değer oluşturan bir bölgemiz. Haberi aldığımız ilk andan itibaren, bizi biz yapan en kıymetli duyguya sığındık, dayanışma adına elimizden ne geliyorsa ortaya koyduk. Bu yıl maalesef acısı çok derinden hissedilen, çok sayıda canın kaybedildiği büyük deprem felaketi nedeniyle Avrupa Günü etkinliklerinde Avrupa ve Türkiye arasında 'dayanışma' kavramına vurgu yapılmaktadır. 6 Şubat'ta yaşanan bu elim felaket sonrası Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 1600'den fazla arama-kurtarma görevlisi ve 111 arama köpeğinden oluşan 32 arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardıma koştu. Altı sağlık ekibi ve beş sahra hastanesi binlerce insanı tedavi etti ve daha sonra bu ekipman ilgili şehirlere bağışlandı. Mart ayında düzenlenen Avrupa Birliği ve Uluslararası Toplum üyeleri Bağış Konferansı ile Türkiye'deki depremzedeleri desteklemek için 6 milyar euronun üzerinde yardım taahhüdünde bulunuldu. Dünyanın her yerinden olduğu gibi bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na da teşekkür ediyorum. Dayanışmanın gücüyle yaraları hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Acımız hala taze. Ben bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Milletimize bir daha böyle büyük felaketler göstermesin. Avrupa Günü nedeniyle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı konserde kendileri de birer depremzede olan ve farklılıkların bir arada barış içinde yaşama fikrinin en güzel örneklerinden biri olan Antakya Medeniyetler Korosu'nu şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Acılarını, kederlerini, türkülerini burada bizimle paylaştılar. İşte bizi biz yapan da dediğim gibi birlik ve dayanışma. Kendilerinin yaşadığı derin üzüntü ve acıları en içten şekilde paylaştığımızı belirtmek istiyorum. Bu akşam bize unutulmaz bir gece yaşatan Koro Şefimiz Yılmaz Özfırat başta olmak üzere koronun tüm üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Murzioğlu ardından ise Koro Şefi Yılmaz Özfırat'a anı takdiminde bulundu.

"Depremzedeler için neler yapılabilir diye yola çıkmaya karar verdik"

Antakya Medeniyetler Korosu Kurucusu ve Başkanı Yılmaz Özfırat ise "Medeniyetler Korosu 2007 yılından beridir faaliyetlerine devam etmektedir. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Kongresi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi dünyanın farklı noktalarında 2000'den fazla konser verdik. 6 Şubat merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde maalesef bizler de yıkıldık. Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük afetiyle karşı karşıyayız. 7 üyemizi kaybettik. Depremzedeler için neler yapılabilir diye yola çıkmaya karar verdik. Bu akşam Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, halkımızla buluşmak istedik. Deprem gerçeğini tekrar hatırlatmak istedik. Burada tüm Samsun halkının bizimle olmasından dolayı çok büyük mutluluk ve onur duyduk" diye konuştu.

Konsere ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve TSO üyeleri katıldı.