Denizli'de Sudan Koyun Geçirme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 34 çoban, 'el koyun' adı verilen sürü başı koçları ile koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. 34 çoban, 'el koyun' adı verilen sürü başı koçları ile koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, bu yıl 850'inci kez yapıldı. 2 bin kişinin katıldığı renkli etkinlikte; 34 çoban, 'el koyun' adı verilen sürü başı koçları ile koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Yarışmayı, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve çok sayıda davetli izledi.

ÇILARDAN YOĞUN İLGİ

Çobanlar önce kendilerini suya atlayarak, çıkardıkları seslerle koç ve koyunlarının suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları da tüm çabalara rağmen koyunlarını sudan geçiremedi. 8 asır önce bir köy ağasının, kızına aşık olan çobana koştuğu şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden yola çıkılarak yapılan yarışmaya; fotoğrafçılar da büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe; Türkiye'nin birçok şehrinden gelen çok sayıda fotoğrafçı, nehirden geçen koçların ve çobanların farklı enstantanelerini yakalamaya çalıştı.

'KALICI LİSTEYE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, bu yıl yarışmanın 850'ncisini düzenlediklerini belirtip, "Yarışmaya 34 çoban katıldı. Yarışmada dereceye giren çobanlara maddi anlamda ödüller vereceğiz. Yarışmamız; UNESCO'nun somut olmayan kültürel varlıklar listesinde ancak kalıcı listeye alınması için çalışıyoruz. Geçen yıl şap hastalığı nedeniyle yarışmamızı yapamadık. Bu yıl ise daha coşkulu yapıyoruz, beklentimizin üzerinde bir katılım oldu" dedi.

Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda Fevzi Akdağ birinci, Batuhan Çelik ikinci, Hasan Salık ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere, ödülleri protokol üyelerince verildi.