Denizli'de Uluslararası Halk Dansları Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 18'incisi düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Festivale 10 ülke ile Rusya'ya bağlı 2 özerk cumhuriyetten 392 dansçı katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18'incisini düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni yapıldı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ile davetliler katıldı.

Festivale katılan KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet olan Kuzey Osetya ve Dağıstan ile Ankara'dan Kuzeyin Uşakları ile ev sahibi Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Dansları Topluluğu ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Spor Kulübü dansçıları yürüyüş boyunca ülkelerine özgü danslarını sahneledi. Renkli görüntülerin yaşandığı korteje vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Müzik ve danslarla birlikte devam eden coşkulu yürüyüş Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde son buldu.

"DÜNYAYA BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bugün 11 ülkeden, 11 bir renkten, 11 dünyanın sevgi gönüllüsü olan, barış elçisi olan, birlikte mutluluğun daha da büyüdüğüne inanan bu güzel dostlarımızla beraber festivalimiz daha eğlenceli, daha güzel günlere ilerleyecektir. Artık hep birlikte güzelliğin paylaşıldığı, dünyanın sevgi diliyle egemen hale geldiği bir Türkiye, bir Denizli yolculuğumuzun her geçen gün daha da artarak süreceğine inanıyorum. Bugün buradan, bu meydandan bir kez daha dünyaya barış çağrısında bulunuyorum. Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz ve İsrailli olmasına rağmen Filistin halkına zulüm edilenlere karşı mücadele eden İsrailli dostlarımızla beraber bu ülkede, Filistin'de zulmün, İsrail'i yönetenler tarafından yaşatılan bu zulmün son bulması için bütün dünyaya ve bütün insanlığa bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Biz istiyoruz ki, halkların kardeş olduğunda bu dünyada sömürgeci güçlerin yaşama şansı olmayacaktır. Festivalimiz de birlikte barışın tüm dünyaya yayıldığı ve insanların birbirini sevgiyle kucakladığı, kendi gemisini kurtaranların kaptan olduğu değil, hep beraber olduğumuzda mutlu olduğumuzu görecek dostlarla beraber yeni güzel günlerde görüşmeyi ve festivalimizin Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programın ardından 10 ülke ile Rusya'ya bağlı 2 federal bölgeden gelen konukların temsilcileri Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Festival kapsamında çeşitli ülkelerden gelen grupların çeşitli mahallelerde 27 Temmuz'a kadar gösteriler sunacağı bildirildi.