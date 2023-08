Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın VR projesi Shadowtime Venedik Film Festivali'nde prömiyer yapıyor

Geçen yılın ödüllü kısa belgeseli Our Ark'ın yaratıcıları Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri sanal gerçeklik (VR) projesi Shadowtime, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapıyor. Shadowtime, festivalin Genişletilmiş Gerçeklik (XR) bölümü Venice Immersive'de Büyük Ödül için yarışacak.

Yönetmen ve yeni medya sanatçısı Deniz Tortum ile performans ve yeni medya sanatçısı Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri sanal gerçeklik (VR) projesi Shadowtime, dünya prömiyerini bu yıl 80'incisi düzenlenecek Venedik Film Festivali'nde yapıyor. Our Ark ile tartışmaya açtıkları iklim krizi ve teknoloji ilişkisini bu kez sanal gerçeklik formatında sorgulayan yönetmenler farklı gerçekliklerin uyumsuzluğunu sanal gerçeklik ve simülasyon teorisi alanında keşfe çıkıyorlar. Dört elli ve iki kalpli bedenlere dönüştüğümüz sanal dünyanın özünde yatanı anlamaya çalışan yönetmenler Shadowtime ile Alma adlı gizemli bir rehberin eşliğinde iklim krizinin geleceğini birlikte düşünmeye çağırıyor.

28 PROJENİN ARASINDA BÜYÜK ÖDÜL İÇİN YARIŞACAK

Sjoerd van Acker'ın geliştiriciliğinde hazırlanan projenin 3D çalışmalarını Bats Bronsveld, yapay zeka çalışmalarını Arjan van Meerten ve yerleştirme çalışmasını Doruk Çiftçi üstlenirken müziklerini de Alican Çamcı yaptı. Projenin yapımcılığını ise Fırat Sezgin ile Ecegül Bayram üstlendi. 31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Venedik Immersive Adası'nda deneyimlenebilecek Shadowtime, Tayvanlı yönetmen Singing Chen'in başkanlığında gerçekleşecek yarışmada 28 projenin arasında Büyük Ödül için yarışacak.

ÇAĞIMIZ İÇİN TÜRETİLMİŞ BİR KELİME

Shadowtime adını, Dilsel Gerçeklik Bürosu'nun (The Bureau of Linguistical Reality) çağımız için türetilmiş yeni bir kelimeden alıyor. Birbiriyle bağdaşması mümkün olmayan iki paralel zaman dilimini işaret eden bu kelime; trafikte sıkıştığınız bir an, araba motorundaki benzinin aslında, tarih öncesi canlıların sıkıştırılmış kütlesi olduğuna uyanmanız ya da telefonunuzda gezinirken, dünyanın geri dönüşü olmayacak bir şekilde bozulduğunun aklınıza düşmesi gibi 'hatırlama'ları tarifliyor.

DÖRDÜNCÜ KEZ VENEDİK

Belgesel film ve XR alanında disiplinler arası projeler üreten yapım şirketi Institute of Time, 2018'de Fırat Sezgin ve Deniz Tortum tarafından kuruldu. Hollanda, Amerika ve Türkiye'de aktif projeler geliştiren şirket, Nublu (2017), Anadolu Turnesi (2018), Maddenin Halleri (2020), Our Ark (2021) gibi ödüllü belgesellerin yapımcılığını üstlendi. Geçmiş yıllarda da Floodplain (2018), The Miracle Basket (2021) ve ELELE (2022) adlı VR projeleri ile Venedik Film Festivali'nde yer alan şirket, "ELELE" ile ayrıca, Venedik'in Biennale College Cinema bölümünde VR prodüksiyon fonunu kazanmıştı.