Deniz Seki, Karaburun'da konser verdi

İzmir Karaburun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle sanatçı Deniz Seki, hafta sonu Karaburun Meydan'da konser verdi. Seki, Karaburun'u çok beğendiğini ifade ederek, burayı herkese tavsiye etti.

İzmir Karaburun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı nedeniyle sanatçı Deniz Seki, hafta sonu Karaburun Meydan'da konser verdi. Seki, "Hayatımda ilk defa geliyorum. Gerçekten burayı görmeniz lazım. Çok bakir, şahane, samimi bir kasaba. İnanılmaz huzurlu, acayip güzel bir havası var. Oksijeni çok yüksek, insanları sıcacık" diyerek Karaburun'u çok beğendiğini ifade etti.

Karaburun'un denizinin mavisini, herkesin keşfetmesi gereken bir cennet ve İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ı 'çok kıymetli bir hanımefendi' olarak tanımlayan Deniz Seki, şunları söyledi:

"Hayatımda ilk defa geliyorum. Gerçekten burayı görmeniz lazım. Çok bakir, şahane, samimi bir kasaba. İnanılmaz huzurlu, acayip güzel bir havası var. Oksijeni çok yüksek, insanları sıcacık. Burada butik oteller var, çok güzel bir yerde kalıyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. Gerçekten İstanbul'da programlarım olmasaydı ben burada birkaç gün dinlenmek isterdim. Şiddetle tavsiye ediyorum Karaburun'u. Buraya mutlaka gelin."

MORDOĞAN'DA SEZEN AKSU MÜZE EVİ

Sanatçı Deniz Seki, Mordoğan'da bulunan Sezen Aksu'nun evinin müze yapılması yönünde haberleri hatırlatan muhabirlere, "Şahane bir haber. Gözüm doldu şimdiden" diyerek, Türk Müziği'nin çok önemli ve üretken bir değeri olan Sezen Aksu'nun adının Karaburun Mordoğan'da "müze-ev" ile ölümsüzleşeceğinden duyduğu heyecanı gizleyemedi.

KEÇİ, KOPANİSTİ, NERGİS, ZEYTİNYAĞI… HAYDUT'TAN HAŞMET BARIŞ'A 'HAYCAN' SEVGİSİ

Karaburun'un keçisi, nergisi ve zeytinyağının çok meşhur olduğunu bildiğini anlatan Seki, heyecan dolu anları 'Karaburun halkının hediyesi' basın toplantısı alanına getirilince yaşadı. Daha önce hayvanlara 'hayvan' demeye kıyamadığını 'haycan' dediğini açıklayan ve 14 yıl boyunca baktığı 'Haydut' isimli köpeğinin kısa süre önce ölümü ardından döktüğü gözyaşlarıyla hatırlanan Deniz Seki'ye Karaburun'un kara keçi yavrusu hediye edildi. Seki, "Bence Karaburun'un en meşhuru bu ya… Leyla'ya kardeş. Haşmet koyuyorum adını. Keçileri kaçırıyoruz. Hayatımda ilk defa bir yavru keçiyi sahne kostümümle kucağıma aldım. Çok teşekkür ediyorum İzmir Karaburun… Bütün Karaburun halkına, Mordoğan'a; tüm Ege'ye İzmir'e sevgi ve saygılarımı yolluyorum" dedi.

ÇİÇEĞİN KENTİNDE SEKİ'DEN BAŞKAN'A ÇİÇEK SÜRPRİZİ

Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Eker'in de katıldığı 'Kurtuluş Konseri'nde Deniz Seki, birbirinden güzel şarkılarını Karaburun halkı için seslendirdi. Geceye Karaburun Belediyesi Keçi Sütü Mandırası ürünü özel keçi peyniri, Karaburun Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nın ilçenin ünlü rüzgarıyla harman altın sarısı zeytinyağı, Karaburun Belediyesi Seramik Atölyesi ürünü nergis tasarımlı tabak, kara keçi yavrusundan oluşan anı hediyelerini takdim için sahneye çıkan Başkan Erdoğan, kendisine çiçek sürprizi yapan Seki'ye şu sözlerle teşekkür etti:

"Karaburun'daki tüm kadınlarımız adına alıyorum bu çiçeği. Hep ben misafirlerimize çiçek verirdim. Bu kez bu çiçeği güzel bir Cumhuriyet kadınından, Deniz Seki'den almak gerçekten çok onur verici. Denizin mavisiyle yeşilin birleştiği nadir coğrafyamız, bölgemiz için söylediğiniz sözler için ayrıca teşekkür ediyoruz."

Konser, ilçe protokolü ve konseri izleyen yurttaşların Türk bayraklarıyla Deniz Seki'nin seslendirdiği İzmir Marşı'na coşkuyla eşlik etmesinin ardından sona erdi.