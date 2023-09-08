Dakar Yunus Emre Enstitüsü, Engelli Çocuklara Destek Olmak İçin Sanat Atölyeleri Düzenliyor

Dakar Yunus Emre Enstitüsü, Senegal'de engelli ve down sendromlu çocuklara destek olmak amacıyla Colombin Derneği ile iş birliği yaparak sanat atölyeleri düzenliyor. Katılımcılar çömlek sanatı ve diğer ürünlerin yapımını öğrenirken, derneğin gelir elde etmesine de yardımcı oluyorlar. Sanat atölyelerine yabancı misyon şefleri de katılıyor. Büyükelçi Nur Sağman, atölyenin hem engelli çocuklara yardım ettiğini hem de Türk kültürünü tanıtmaya fırsat sağladığını belirtti.

Dakar Yunus Emre Enstitüsü, Senegal'de engelli ve down sendromlu çocukların barınmalarını ve çömlek sanatını öğreterek meslek edinmelerini sağlayan Colombin Derneği ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde sanat atölyeleri düzenliyor.

Enstitünün ev sahipliğinde bir yıldır periyodik olarak düzenlenen sanat atölyelerinde katılımcılar kil kullanarak çömlek başta olmak üzere çeşitli ürünler hazırlıyorlar. İş birliği çerçevesinde derneğin atölyelerinden gelir elde etmesine destek olunuyor.

Senegallilerin yanı sıra Senegal'de yaşayan yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği sanat atölyelerinde katılımcılar hem eğitmen eşliğinde çömlek sanatını öğreniyor ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor hem de engelli çocukların yapmış oldukları çömleklerden satın alarak onlara destek oluyorlar.

SENEGAL'DEKİ MİSYON ŞEFLERİ DE ÇÖMLEK ATÖLYESİNE KATILDI

Farklı zamanlarda düzenlenen atölye çalışmalarına Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Avusturya Büyükelçisi Ursula Fahringer, Birleşik Krallık Büyükelçisi Juliette John, Güney Afrika Büyükelçisi Bongiwe Qwabe, Kanada Büyükelçisi Marie-Genevieve Mounier, Pakistan Büyükelçisi Saima Maymunah Sayed, Uluslararası Frankofoni Örgütü Temsilcisi Rennie Yotova başta olmak üzere çok sayıda yabancı misyon şefi de katıldı.

Sanat atölyesine katılan Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, çömlek atölyesine özellikle kadın büyükelçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek atölye ile aynı zamanda kimsesiz ve engelli çocuklara da yardımda bulunulduğunun altını çizdi.

"DAKAR YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜNÜN BÖYLE BİR DERNEĞE DESTEK OLMASI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Büyükelçi Nur Sağman, "Dakar Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörümüz bana Colombin Derneğinden bahsettiğinde çok etkilendim ve hemen derneği ziyaret ettik. Genç Çömlek Ustası Pape, babasının vasiyetiyle aileleri tarafından terk edilen işitme ve konuşma engelli çocuklara hem kalacak yer sağlıyor hem de çömlek sanatını öğreterek meslek edinmelerine katkı sağlıyor. Dakar Yunus Emre Enstitüsünün böyle bir derneğe destek olması beni çok duygulandırdı. Ben de Büyükelçiliğimizin personeli ve diğer yabancı Büyükelçilerle zaman zaman bu çömlek atölyelerine katılıyorum. Hem güzel zaman geçiriyoruz hem de kimsesiz ve engelli çocuklara destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.