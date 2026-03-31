Dakar Müzik Fuarı, Afrika müziğini küresel sahneye taşımayı hedefliyor

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen "Dakar Music Expo (Dakar Müzik Fuarı-DMX), Afrika müzik endüstrisinde üretimden dağıtıma uzanan tüm değer zincirini güçlendirmeyi ve yerel sanatçıların uluslararası pazarlara erişimini artırmayı amaçlıyor.

Her yıl farklı ülkelerden sanatçıları, yapımcıları, menajerleri ve festival programcılarını bir araya getiren etkinlik, konserlerin yanı sıra paneller, atölyeler ve profesyonel oturumlarıyla müzik sektörünün farklı aktörleri arasında doğrudan temas kurulmasını sağlıyor.

Yaklaşık 25 grubun sahne aldığı organizasyonda, uluslararası organizatörlerin Afrika'daki yeni yetenekleri keşfetmesi hedeflenirken, etkinlik aynı zamanda sanatçıların turne ve işbirliği fırsatlarına erişimini kolaylaştıran bir platform işlevi görüyor.

Bu yıl 26-29 Mart'ta düzenlenen fuarda Senegal başta olmak üzere Afrika'nın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Kanada, Haiti, ABD gibi deniz aşırı ülkelerden müzisyenler de sahne aldı.

DMX'in organizatörü Dudu Sarr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin temel amacının Afrika'daki müzik ekosistemini yapılandırmak olduğunu belirterek, kıtada özellikle müzik ihracat ağını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Sarr, uluslararası müzik profesyonellerinin etkinliğe davet edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Buraya gelen organizatörler normalde batı pazarlarında göremeyecekleri sanatçıları izleme fırsatı buluyor. Biz yaklaşık 25 grubu aynı platformda sunuyoruz ve bu da henüz pek bilinmeyen bu grupların keşfedilmesine imkan tanıyor. Amacımız yalnızca sahne sunmak değil, aynı zamanda bu sanatçıların uluslararası turnelere çıkmasını sağlamak. Son yıllarda bunun somut sonuçlarını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi de hedeflediğini belirten Sarr, İstanbul Caz Festivali ile işbirliği için temaslar yürüttüklerini dile getirdi.

"Afrika müzik pazarı önemli bir potansiyele sahip"

Sarr, DMX'in bilinçli olarak "butik" bir formatta tutulduğuna dikkati çekerek, sanatçılar ile sektör profesyonelleri arasında doğrudan temasa önem verdiklerini vurguladı.

Dakar'ın Afrika müzik endüstrisindeki konumuna değinen Sarr, "Afrika müzik sahnesi döngüsel bir yapıya sahip. Geçmişte Lagos ve Johannesburg öne çıkarken, bir dönem Senegal ve Mali dünya müziğinde güçlü bir yer edindi. Bugün ise daha genç ve şehirli müzik türleri yükselişte. Uzun vadede kıtanın tamamını kapsayan daha dengeli bir ekosistem oluşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarr, Afrika müzik endüstrisinin geleceğine ilişkin, "Afrika müzik pazarı gelişim açısından önemli bir potansiyele sahip ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için telif hakları sistemlerinin güçlendirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve uygun politikaların oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Küresel müzik gelirleri içinde Afrika'nın payı yüzde 1'in altında

Afrika müzik endüstrisi son yıllarda çift haneli büyüme oranlarıyla dünyanın en hızlı gelişen pazarları arasında yer alırken, küresel gelirlerden aldığı pay hala sınırlı kalıyor.

Uluslararası Fonografi Endüstrisi Federasyonu (IFPI) verilerine göre, 31,7 milyar doları aşan küresel kayıtlı müzik gelirleri içinde Afrika'nın payı yüzde 1'in altında bulunuyor.

Dijital müzik platformu Spotify verilerine göre de Afrika'da dijital dinlenme gelirleri büyük ölçüde Nijerya ve Güney Afrika'da yoğunlaşıyor.

2025 itibarıyla Nijeryalı sanatçılara yapılan ödemeler 40 milyon doları aşarken, Güney Afrika'da bu rakam yaklaşık 20 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Afrobeats ve Amapiano Afrika müziğini dünyaya taşıyor

Nijerya'da "Afrobeats" türünün küresel ölçekte geniş bir dinleyici kitlesine ulaşması ve diaspora etkisiyle Avrupa ile Kuzey Amerika'da yoğun şekilde dinlenmesi, ülkenin dijital gelirlerde öne çıkmasında belirleyici rol oynuyor.

Güney Afrika'da ise özellikle elektronik dans müziği türü olan "Amapiano"nun hem yerel pazarda güçlü bir karşılık bulması hem de uluslararası listelere girmesi, dijital dinlenme gelirlerinin artmasını sağlayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Nijerya ve Güney Afrika'nın küresel müzik sahnesindeki etkisi, uluslararası başarı elde eden sanatçılarla dikkat çekiyor.

Nijeryalı Burna Boy 2021'de Grammy ödülü kazanırken, Wizkid ve Tems gibi isimler de uluslararası listelerde üst sıralarda yer alıyor.

Güney Afrika'da ise Tyla 2024'te Grammy kazanarak Amapiano türünü küresel sahneye taşıyan isimlerden biri oldu.

Bu sanatçıların elde ettiği başarıların, Afrika müziğinin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağladığı belirtiliyor.