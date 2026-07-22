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Türkiye ve 5 ülkeden gelen 34 ressam Çorum'u resmedecek

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Türkiye'den ve 5 ülkeden 34 ressam, Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini resmetmek için bir hafta sürecek çalıştaya katıldı. Eserler sergilenecek.

Çorum Uluslararası Sanat Çalıştayı kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve 5 ülkeden gelen 34 ressam, bir hafta boyunca Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini resmedecek.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Sanat Çalıştayı, Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin yanı sıra İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Özbekistan'dan ressamların katılımıyla başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştay kapsamında ressamlar Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini inceleyerek, ardından izlenimlerini tuvallerine yansıtacak.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserler Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi'nde sergilenerek kentin kültürel mirasına kazandırılacak.

Program süresince sanatçılar, çalışmalarını vatandaşların ziyaretine açık olarak sürdürüyor.

Çalıştay kapsamında ayrıca 24 Temmuz Cuma günü Velipaşa Hanı'nda sanat söyleşisi ile Han Önü Meydanı'nda resim sergisi düzenlenecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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