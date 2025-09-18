Contemporary Istanbul 20. Edisyonu Başlıyor

Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un 20. edisyonu, 24-28 Eylül'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek.

Bu yıl 24 Eylül'de ön izleme ile başlayacak fuar, 16 ülkeden sanat galerilerine ev sahipliği yapacak.

Toplam 579 sanatçının 931 eserini sanatseverlerle buluşturacak fuarın Soho House İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında 20. edisyona dair eserler, katılımcı galeriler, özel projeler ve uluslararası işbirlikleri anlatıldı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Ali Güreli, 20 yıla erişmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin çağdaş sanatla kurduğu uluslararası diyaloğun en güçlü yansıması olan Contemporary Istanbul, 19 yılda 1,2 milyondan fazla sanatseveri, 10 binden fazla sanatçıyı ve 1600'ün üzerinde galeriyi ağırladı. Bugün Contemporary Istanbul, bir fuardan çok daha fazlası, kültürel bir platform, düşünce alanı ve sanat ekosistemidir." dedi.

"Tüm dünyayı sanat için İstanbul'a davet etmeye devam edeceğiz"

Güreli, fuarın 20. yılına özel edisyonunun geçmişin birikimiyle geleceğe açılan bir kapı niteliğinde olduğuna işaret ederek, "İstanbul'un benzersiz cazibesini de arkamıza alarak tüm dünyayı sanat için İstanbul'a davet etmeye devam edeceğiz. İstanbul'un küresel kültür sahnesindeki yerini daha da güçlendirmek için bu kolektif yapıyı her yıl daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesini yaptı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli de yeni dönem proje ve etkinliklere, konuşma yapacak katılımcılara, yurt içi ve yurt dışından katılacak isimlere ilişkin bilgiler verdi.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ise Contemporary Istanbul'un 20 senedir çağdaş sanatın en önemli buluşma noktası olduğunu, farklı kültürleri bir araya getirdiğini, aynı zamanda ciddi bir ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Fuarın 20. edisyonuna özel Focus America programı hazırlandı

Ziyaretçilerine bu sene yoğun bir sanat programı sunan Contemporary Istanbul, bu yıl ulaşım ve deneyim açısından erişilebilirliği de ön plana çıkarıyor.

Yeni yayımlanan "Contemporary Istanbul Mobil Uygulaması" kullanılarak fuar alanına en hızlı ulaşım alternatifleri görüntülenebilecek, toplu taşıma, deniz ulaşımı ve fuar süresince gerçekleşecek shuttle hizmeti takip edilebilecek.

Fuarın 20. edisyonuna özel hazırlanan Focus America programı, Amerika'nın çağdaş sanat sahnesine odaklanacak. Program kapsamında Amanita, Revolver Galeria, Pontone / Friedrichs Pontone, Leila Heller Gallery ve Heft Gallery gibi önemli galeriler yer alacak.

Sanatçı Grimanesa Amoros, mekana özgü bir ışık yerleştirmesi olan "Passage & Maritime" eserlerini Contemporary Istanbul dahilinde The Peninsula Istanbul Hotel'de sergileyecek.

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), 24-25 Eylül'de aynı zamanda "Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Değişen Sanat Haritası" başlığıyla CIF Dialogues 2025'i düzenleyecek. The Pavilion, Tersane Hall B'de gerçekleştirilecek panel, gelecek 20 yılın çağdaş sanat deneyimlerini, kurumlarını, sanatçılarını ve üretim tekniklerini tartışmaya açacak.

Akbank Sanat standında, küratörlüğünü Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı Jannis Kounellis'in yağlı boya eserlerinden oluşan bir seçkinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Art Car Koleksiyonu'nun 50. yılı anısına, iki ikonik araç Türkiye'de ilk kez birlikte sergilenecek. Tersane İstanbul da fuar kapsamında 20. yıla özel olarak Haliç'in tarihi dokusunu çağdaş sanatla buluşturan dört büyük ölçekli yerleştirmeye ev sahipliği yapacak.

Fuara katılacak galeriler arasında ayrıca 1 Mira Madrid, AB Gallery, Anna Laudel, Art On Istanbul, Bozlu Art Project, Buchmann Galerie, CUT Art, DG Art Gallery & Project, Ferda Art Platform, Galeria Joan Gaspar, Galeri 77, Galeri Nev Istanbul, Galeri Siyah Beyaz, Galerija Fotografija, Gillian Jason Gallery, Heft Gallery, JD Malat Gallery, Martch Art Project, Pg Art Gallery, Pi Artworks, Ruzy Gallery, Sevil Dolmacı, Summart, Taksim Sanat, Trafo Gallery, Villa del Arte Galleries ve Vision Art Platform yer alıyor.