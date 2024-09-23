Üye Girişi
Haberler

Çobankale Belgeseli Ekim Ayında Film Festivalinde Tanıtılacak

Çobankale Belgeseli Ekim Ayında Film Festivalinde Tanıtılacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Altınova Belediyesi desteğiyle yürütülen Çobankale kazı çalışmaları, 'Dragon Vadisi'nin Saklı Muhafızı: Çobankale' adlı belgesel ile film festivalinde tanıtılacak. Belgesel, kalenin tarihi ve stratejik önemine vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Altınova Belediyesi desteği ile yılın 12 ayı aralıksız kazı çalışmalarının yürütüldüğü Çobankale, ekim ayında film festivalinde tanıtılacak.

Selçuklu ve Osmanlı döneminden önemli izler taşıyan, 10 ila 11. yüzyılda inşa edilen kalenin, "Dragon Vadisi'nin Saklı Muhafızı: Çobankale" belgeseli ile tanıtılması hedefleniyor.

Kalenin stratejik önemi, tarihi sırları ve bölgedeki arkeolojik keşifleri detaylarıyla yer aldığı belgeselin yapımcılığını Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever üstlendi.

Yönetmenliğini Yahya Al'ın yaptığı belgesel ile ilgili gazetecilere açıklama yapan İşsever, 2017 yılından bu yana sanat tarihçisi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve ekibi tarafından çalışmaların sürdürüldüğü kaleyi belgeselde işlediklerini söyledi.

Bafeus Muharebesi'nin de burada yapıldığını hatırlatan İşsever, şöyle konuştu:

"Çobankale tarih boyunca, orada bulunan her medeniyete ev sahipliği yapmış durumda. O kadar stratejik durumda, orayı ele geçirmeye çalışan askerler savaşlar vermiş. Befeus Savaşı'nın da orada yapıldığı tarihçiler tarafından belirlenmiş. Hatta ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık, Befeus Savaşı'yla Osmanlı Devleti'nin ilk adımlarının atıldığından bahsetmiş. Böylesine stratejik bir konumda. Şu anda kazı çalışmaları orada Doç. Dr. Selçuk Seçkin tarafından yapılıyor. Biz de bunu belgesele taşımak istedik. Aslında bu belgeseli Yalova Film Festivali çerçevesinde kültürel miras çerçevesinde yarışmaya soktuk."

İşsever, Yalovalı olduğunu ve kentin tanıtımına katkıda bulunmak adına belgesel fikrini hayata geçirdiklerini anlatarak, "Beraber çalışma yürüttüğümüz ekip arkadaşlarımla birlikte belgeseli çekmeye karar verdik. Yalova'nın tanıtımında da rol almasını umuyoruz. Çok kısa süremiz vardı. 4 gün gibi kısa bir sürede, 12 kişilik bir ekiple bu belgeseli yarışmaya yetiştirmeyi başardık. Bildiğimiz kadarıyla Çobankale'de bu tarz detaylı belgesel yapılmadı. Şuan çektiğimiz bu belgeselle hem ülkemize hem de uluslararası alanda ülkemize ve dünyaya tanıtmayı planlamaktayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Kültür Sanat

Film Festivali Kültür Sanat Belgesel Altınova Kültür Turizm yalova

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne? Karadut hangi kanalda yayınlanıyor? Karadut bugün var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });