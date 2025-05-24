Chicago'da Türk Festivali Başladı

ABD'nin Chicago şehrinde pazar akşamına kadar sürecek 'Türk Festivali' başladı.

Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen festival, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Festival alanına kurulan 200'den fazla stantta, ziyaretçiler el sanatlarından yöresel tatlara Türk kültürünün zenginliğini tanıma fırsatı bulacak.

Etkinliğin bugünkü programı kapsamında, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar konuşma yapacak.

Festival kapsamında ayrıca, kayıt yaptıran ilk 2 bin kişi arasından kurayla seçilecek 10 kişiye, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.