Çeşme Festivali Akdeniz temasıyla yeniden hayata geçiyor

KERİM UĞUR

1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran ülkenin önemli müzik festivallerinden Çeşme Festivali, bu yıl "Akdeniz" temasıyla yeniden hayata geçiliyor.

Bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında Çeşme Belediyesi tarafından yeniden hayat bulacak olan Çeşme Festivali'nin tanıtımı düzenlenen bir basın toplantısıyla yapıldı.

"ÇEŞME'DEN AKDENİZ KÜLTÜRÜNÜN SIMSICAK COŞKUSUNU TÜM DÜNYAYA YAYACAĞIZ"

Tanıtım toplantısında festival programını anlatan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Gençlik yıllarımda bir parçası olmaktan bugün ise belediye başkanı sıfatıyla gerçekleştirmekten gurur duyduğum festivallerin efsanesi Çeşme Festivalimizin her zaman en temel amacı toplumları birleştirmek, kültürel alışverişle birbirine yaklaştırmak, sevgi ve barışı kalıcı hale getirmek. Bu yıl festivalimizi Akdeniz temasıyla 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Akdeniz'in arkeolojik, kültürel, gastronomik zenginliğini paylaşacağımız söyleşiler, yerel danslar, dünyaca ünlü isimlerin konserleriyle savaşlardan, ekonomik sıkıntılardan bunalan aklımızla yüreğimizi buluşturacak, sanatın büyüleyici etkisiyle ruhumuzu iyileştirecek, yeryüzündeki cennet Çeşme'den Akdeniz kültürünün sımsıcak coşkusunu tüm dünyaya yayacağız. Müziğin evrensel diliyle bir araya gelip Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini kutlamak için festivalimizde birbirinden değerli sanatçılar sahne alacak" dedi.

Festival programının açıklanmasının ardından toplantının soru cevap bölümünde ise Başkan Oran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"DENİZ KENARLARINI HALKA AÇMAK İSTEYEN HÜKÜMETİMİZ ÇEŞME BELEDİYESİNİ KULLANABİLİR"

Başkan Oran, Göcücek Plajı ile ilgili sorulan soruya, "Göcücek Plajının Çeşme Belediyesi'ne kiralanması sadece Göcücek değil 5 tane plajın daha Çeşme Belediyesi'ne kiralanması ile ilgili 2019 yılında bakanlığa Çeşme Belediyesi olarak dilekçemiz var. Maalesef bununla ilgili olumlu görüş gelmedi. Ama Çeşme Belediyesi'nin plajları işletmesi ile ilgili referansı Ilıca Plajı'dır. Mavi bayraklı Ilıca Plajı, halka açık, ücretsiz olarak Çeşme Belediyesi tarafından gayet vatandaşların memnuniyeti ile işletiliyor. Bizim referansımız Ilıca Plajı'dır. Plajları, deniz kenarlarını halka açmak isteyen hükümetimiz Çeşme Belediyesi'ni kullanabilir. Çeşme Belediyesi, Çeşme'deki bütün koyları işletmeye taliptir ve yetkindir. Bunun için referansımız da Ilıca Plajıdır "

"2024 YILINDA DA ÇEŞME CUMHURİYET HALK PARTİLİ BİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN YÖNETİLECEK O DA İNŞALLAH BEN OLACAĞIM"

Oran, belediye başkanlığına adaylığı ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Ben Çeşme'nin seçilmiş belediye başkanıyım. 2024 yılında da Çeşme Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek o da inşallah ben olacağım. Çeşme'de 2019 yılında seçimi aldıktan sonra ailemle birlikte belediyeye girerken tek bir şey söyledim; 'Ben yakamdaki CHP rozetini çıkardım. Çeşme partisi rozetini taktım'. Bundan sonra 'Sen ben yok biz varız. Çeşme bizim sevdalımız' diyerek hiçbir partiliye hiçbir kimseyi ayırmadan hizmet edeceğimizi söyledim. Bugün itibarıyla bir tek kişi diyemez ki ben Ekrem Oran'a oy atmadım diye şunu yaptı ya da ben oy atmadım bana bunu yaptı diyemez. Ben Çeşme'nin iyiliği, geleceği için, çocuklarımızın ileride Ekrem Oran bunu yapmıştı diyebilmesi için oğlumun ileride benimle gurur duyması için gereğini yaptım, yapmaya da devam edeceğim. 2024 yılında da Çeşme'de CHP adayı olarak ezici bir çoğunluk ile seçimi kazanacağım"