'Çelebi' Operası 40 Yıl Aradan Sonra Sahneye Dönüyor

'Çelebi' Operası 40 yıl aradan sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi ile hayat buluyor

ANKARA - Cemal Reşit Rey'in 30 yılda tamamladığı 'Çelebi' Operası, 40 yılı aşkın süre sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından farklı projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından, Cumhuriyet'in ilk kuşak sanatçılarından Ekrem Reşit Rey'in kaleme aldığı, bestesini ise kardeşi Cemal Reşit Rey'in yaptığı 30 yılda tamamlanan 'Çelebi' Operası sanatseverlerle buluşturuluyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, opera hakkında bilgi vererek, "Çok uzun yıllardır çok değerli üstadlarımızın böyle el yazması notalarıyla hani böyle müzelik, tarihi eserlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması değerli arkadaşlarım tarafından incelenmesi, araştırılması, değerlendirmesini yapıyor" dedi.

Hedeflerinin Cumhuriyet'in yetiştirdiği hocaların ortaya koyduğu ve daha önce hiç sergilenmeyen eserleri değerlendirip sahneye taşımak olduğunun altını çizen Sağtürk, "Sanat üretimimizde gerçekleştirdiğimiz Cemal Reşit Rey Hocamızın Çelebi Operası, Ahmet Adnan Saygun Hocamızın Gılgamış Destanı ve yine Cemal Reşit Rey hocamızın Deli Dola Operası meslektaşlarımın özverili çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı. Bu müze değeri taşıyan eserlerin orijinal el yazması notaları beyaz eldivenlerle en hassas şekilde çalışıldı. Her biri bir pırlanta değerinde olan eserler bu çalışmayla Devlet Opera ve Balesinin repertuarında yer alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"30 yıllık bir serüvenle ortaya çıkan Çelebi Operası'nı sahneliyor olmaktan ötürü kıvanç duyuyoruz"

Ankara Devlet Operası Balesi Müdürlüğü'nün Çelebi Operası'nın dünya prömiyerini yaparak adını tarihe yazdırdığını aktaran Sağtürk, "Ekrem Reşit Rey'in librettosu üzerine bestelediği Çelebi Operası hem müzikal dili, hem de dramatik yapısıyla Türk operasının gelişim süresince önemli bir kilometre aşılır. 1942-1945 yılları arasında ilk versiyonunun bestelendiği 30 yıllık bir serüvenle ortaya çıkan Çelebi Operası'nı sahneliyor olmaktan ötürü kıvanç duyuyoruz" diye konuştu.

Eserde Fatma karakterini canlandıran Seda Aracı Ayazlı, birçok klasik operada yer alsa da en büyük heyecanı bu eserde yaşadığını söyledi. Operada Çelebi karakterini canlandıran Aykut Çınar da böyle bir eserin oynayan herkes için tarihi bir an olduğunu söylerken, Sadrazam rolünü canlandıran Erdem Baydar da, Çelebi Operası'nın modern opera tarihinin içinde yer alacağını emin olduğunu dile getirdi.

Osmanlı tarihinin kostüm ve dekorlarıyla hayat bulan Opera, ilk kez 19 Nisan'da seyirciyle buluşacak.