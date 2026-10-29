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Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa Selendi'de ziyarete açıldı

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Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa Selendi'de ziyarete açıldı
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Selendi Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa'nın Selendi ilçesinde ziyarete açıldı. Tır, 29-30 Ekim 2026'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları'nın tarihi mirasını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yansıtan Mobil Müze Tırı, Manisa'nın Selendi ilçesinde ziyarete açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan müze tırı, öğrenciler ve vatandaşlardan ilgi görürken, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Selendi Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, müzede sergilenen tarihi materyalleri inceleyerek Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın tarihi önemini yansıtan mobil müze ile özellikle genç nesillerde tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli mücadele ruhunun yaşatılması hedefleniyor.

Selendi'de iki gün boyunca ziyaret edilebilecek

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vatandaşlar, iki gün boyunca açık olacak mobil müzeyi ziyaret ederek Çanakkale Savaşları'nın tarihi mirasını yakından tanıma imkanı bulabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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