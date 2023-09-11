Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 2. gününde Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Grubu'nun konseri alkışlandı. Festival kapsamında Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri ziyaretçi akınına uğradı. Türk resim sanatçısı Devrim Erbil'in sergisi de festivalde yer aldı. Çocuklar ise keyifli etkinliklerle buluştu.

ÇANAKKALE'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 2'nci gününde renkli görüntüler yaşandı. Etkinliğin ikinci gününde Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Grubu'nun Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'ndeki konseri uzun süre alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen, Türkiye Kültür Yolu festivallerinin 4'üncü durağı olan Çanakkale'de düzenlenmekte olan Troya Kültür Yolu Festivali'nde dün 2'nci gün geride kaldı. Festivalin en önemli duraklarından olan Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri, festivalin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi ziyaret edenleri festival kapsamında hazırlanan 'Troya Giysi Tasarım Sergisi' Troya Müzesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluştu. Troya Müzesi Sergi Salonu'nda 'Bir Rüyadan Fragmanlar' isimli sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Troya Ören Yerinde ise 'Ben Blegen! Troya'yı Kazmaktan Geliyorum' isimli fotoğraf sergisi ziyaretçilerle buluştu. Troya Ören Yeri, Blegen Evi'ndeki serginin, 1932 yılında başlayan Carl Blegen kazılarının 7 sezonluk dönemine retrospektif bir bakış getirmeyi hedeflediği bildirildi.

DEVRİM ERBİL TROYA KÜLTÜR YOLU'NDA

Festival kapsamında Türk resim sanatının önemli isimlerinden Devrim Erbil'in 'Devrim Erbil'in Renkleri' sergisi Çanakkale Evi'nde açıldı. Sergide sanatçının farklı tekniklerle oluşturduğu özgün ve etkileyici eserlerinden örneklere yer verildi. Troya Kültür Yolu Festivali için özel olarak oluşturulan seçki, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle sanatın büyülü dünyasını bir araya getirdiği belirtildi.

ANADOLU ATEŞİ DANSA DOYURDU

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Anadolu Ateşi Müzik ve Dans Grubu sahnedeydi. Temel konsepti medeniyetler buluşması olan Anadolu Ateşi'nin halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek sunduğu gösteri Çanakkaleliler tarafından uzun süre alkış aldı.

VAROL YAŞAROĞLU İLE KRAL ŞAKİR ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluştu. Geleneksel kaşık kukla, bayrak taç yapımı etkinlikleri ile keyifli zaman geçiren çocuklar, 'Z Takımı Müzikali', 'Ormanlar Kralı Aslan' isimli çocuk oyunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Öte yandan Varol Yaşaroğlu ile 'Kral Şakir' kitap imza etkinliği de büyük ilgi gördü.