Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 'anı dalışı' da yapıldı.

ÇANAKKALE'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde konserler, sergiler, tiyatrolar ve çeşitli sanat etkinlikleri düzenlendi. Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 'anı dalışı' da yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dördüncü durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde 4'üncü gün geride kaldı.

ANI DALIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'yla birlikte Anadolu Hamidiye Tabyası'nda anı dalışı Etkinliği düzenledi. Etkinlik katılımcıları profesyonel dalgıçlarla birlikte Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe özellikle gençler yoğun olarak katıldı.

UĞUR ASLAN ÇANAKKALE'DEKİ ASKERLİK ANILARINI ANLATTI

Festival kapsamında dün akşam Anadolu Hamidiye Tabyası'nda kurulan konser alanında ünlü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahnedeydi. Şarkıcı konser öncesinde 'Daha önce Çanakkale'de hiç sahneye çıkmadım ama ilginçtir ki ben askerliğimi burada yaptım. O yıllarda asker arkadaşlarıma şarkı söyledim' diyerek, Çanakkale ile ilgili anısını paylaştı.

KONSER, TİYATRO, DANS DOLU BİR GÜN

Nedime Hanım Konağı'nın bahçesinde ise Çanakkale Barış Korosu sahne aldı. Kilitbahir Kalesi'nde ise Retrobüs Grubu dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Festival kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Şebnem Özinal, Gülen Kahraman gibi usta tiyatrocuların rol aldığı 'Vişne Bahçesi' isimli oyun sahnelendi. Yeni Kordon da ise halk dansları gösterisi yapıldı.

PERDELER TARİHE AÇILIYOR

Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında yer alan 'Perdeler Açılıyor' etkinliğinde Troya Müzesi, restorasyon ve konservasyon laboratuvarına gelen ziyaretçiler, antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izledi.(DHA)