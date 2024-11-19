Çanakkale'de Fabrika Atıklarla Yapılan Dev Mozaik Eser Açıldı

Türkiye'deki bazı üniversitelerin seramik bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin oluşturduğu 105 kişilik proje ekibinin, fabrika atık malzemelerini kullanarak tasarladığı "zeytin" temalı dev mozaik eserin açılışı gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ÇASEM) ile Kaleseramik işbirliğiyle yürütülen "Seramik Mozaik Yüzey Kaplama Projesi", 9 üniversiteden 105 akademisyen ve öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası Açık Alan Kimliklendirme Çalışması kapsamında hazırlanan 90 metre boyunda, 1,25 metre enindeki 112,5 metrekarelik eser, 9 aylık tasarım ve 12 aylık üretim sürecinin ardından 100. Yıl Meydanı'ndaki yüzeye monte edildi.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen törende konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale'yi tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olarak planlamak istediklerini ve bu vizyona uygun projelerle çalışmak istediklerini söyledi.

Bu tür çalışmaların kent estetiği açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Erkek, "Her zaman söylediğimiz bir şey var; bu kentin kamusal alanları, binalarımızın, evlerimizin dış cepheleri kente ait ve bu kent bizim evimiz. Evimizi güzelleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Proje Danışmanı ve yürütücüsü ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi ve ÇASEM Müdürü Prof. Dr. Yeşim Zümrüt, henüz inşaat aşamasındayken binayı kimliklendirme için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Temelde 3 projenin tasarlandığını anlatan Zümrüt, "Bunlardan 2'si, kapalı alan dediğimiz, bina içerisinde görebileceğiniz yüzey kaplama seramik projesi. Bir diğeri dikey bahçe ile inşa edilen Kalesinterflex'tir ve açık alanda mozaik projesi dediğimiz çok uzun aylarımızı alan, kamusal açık alan kimliklendirme çalışması. Geleneksel Çanakkale seramikleri bu coğrafyanın en önemli kültürel mirası ve bu coğrafyanın en önemli paydaşı da Kale Grubu. Tamamen endüstride dev olan bir firmadan bahsediyoruz ve çok şanslıyız ki aynı toprakları paylaşıyoruz." diye konuştu.

Zümrüt, 21 öğrenci projesi arasından, yüzde 85 atık malzeme değerlendirmesine en uygun olan "zeytin" temalı projenin sahibi Sedef Aslan'ın tasarımının seçildiğini ifade etti.

Kale Grubu Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal da şirket olarak, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman var olmaya devam edeceklerini belirterek, "Atıkların geri kazanılarak, böyle büyük çaplı bir sanat eserine dönüştüğü ender projelerden. Bu fırsat için tüm paydaşlara teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.