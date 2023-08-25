Cama Hayat Veren Nehir Özerpalet

Cama hayat veren nefes

Cam onun elinde sanata dönüşüyor

Cam sanatçısı Nehir Özerpalet; takı, çiçek, böcek, tablo, vazo gibi dekoratif ürünler yapıyor

ADANA - Adana'da alevde cam şekillendirmeden porselene, seramikten çiniye kadar onlarca esere imza atan cam sanatçısı Nehir Özerpalet, Mehmet Akif Ersoy Kültürevi'nde açılan Cam Füzyon Atölyesi'nde unutulmaya yüz tutmuş cam işlemeciliği sanatını kursiyerlerine aktarıyor. Atık camları değerlendiren Özerpalet, alevde cam şekillendirme sanatı ile üfleme de yaparak; tespih, takı, çiçek, böcek, tablo, vazo gibi dekoratif ürünler yapıyor.

"Açık alevde yaptığım bir çalışma"

Unutulmaya yüz tutan cam işlemeciliği sanatı ile fizyon cam ve alevde cam şekillendirme yapan Nehir Özerpalet, "Alevde cam şekillendirme şalümo ile beraber açık alevde yaptığım bir çalışma. Fizyonda cam fırınında pencere camıyla veya renkli camlarla bu işler için özel üretilmiş camlarla fırın ortamında yapıştırma işlemi. Bu işe biraz meraklı olduğum için seramikle başladım. Profesyonel seramik alanında birçok sergi açtım. Geleneksel iyi bir çiniciyim. Geleneksel çini yaptım. Hala da camla birlikte seramiği, çiniyi bütünleştiriyorum. Porselen çalıştım. Fizyon cam hep vardı. Sonrasında tabii ki de alevde cama, sıcak cama geçmiş oldum. Tabii camda vaktimi daha çok geçiriyorum. Niye? Camın büyüsü var. Çok farklı bir büyüsü var. Seramikte bir şeyi şekillendirdiğiniz zaman bir yirmi gün, bir ay falan gerekiyor. Ama cam da yaptığınız şey ortalama olarak üç dört günde elinizde oluyor. O da heyecanlı bir şey tabii" diye konuştu.

"Hem füzyon alanında hem cam boncuk alanında çok büyük bir talep var"

Özerpalet, renkli cam çubukları ile çalışmalarını yaptığını söyleyerek, "renkli cam çubukları boya değil kendi doğal hali. Alevin içerisine girdiği zaman kararır. Soğuduğu zaman kendi asıl rengini alır. Mesela arka plandaki camı füzyonda yaptım. Ama öndekilerini alevde camla bütünleştirdim. Daha da büyük boyutlar olabilir. Geri dönüşümle ilgili şişeleri füzyon camla fırında erittim ama alevde camda süsleme yaptım. Alevde camda kolyeler yapıyorum. Şu an kendi taktığım şeyleri de görüyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek o kadar çok bir şey var ki, Camla uğraşmakta hiç sınır yok. Çok da zevkli bir şey. Cam bizim için aslında geleneksel. Bizim kadim topraklarımızda olan bir şey fakat biz çok sahip çıkamamışız. UNESCO tarafından 2023 cam yılı ilan edildi. Biz de çok sevindik tabii camcılar olarak. Adana'da böyle bir şey yok. Ben istiyorum ki birçok şehirde var. Artık çok da ilerledi. Ben buradaki altı yaş, dört yaşla başlayabiliriz. Çalışan kadın, erkek, genç, herkese büyük bir imkan aslında. Çünkü bunun için bir dükkan gerekmiyor. Sadece bir masa odanıza koyabileceğiniz bir masa bir şalümo ve tüple bu işe başlanılabilir. Kurumumuzda öğrenci yetiştiriyorum. Hem füzyon alanında hem cam boncuk alanında çok büyük bir talep var. Ben de bundan çok mutluyum" dedi.