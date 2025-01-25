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Çal Mağarası, 173 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Çal Mağarası, 173 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Çal Mağarası, 2022 yılında 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırladı. Doğal güzellikleri ve keşfedilmeyi bekleyen alanlarıyla dikkat çekerken, bölgenin turizm potansiyeli için önemli bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çal Mağarası, geçen yıl 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırladı.

Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikteki Çal Mağarası, 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve küçük gölle yaklaşık 24 yıldır bölge turizmine katkı sağlıyor.

Mağara, yer altını keşfe çıkan adrenalin tutkunları için farklı bir rotaya ev sahipliği yapıyor.

Girişinden 200 metre sonra iki kola ayrılan mağaranın sol bölümünde 150 metrelik yürüyüşün ardından kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklar bulunuyor.

Mağaranın yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolu olan sağ kolunda ise göl ve çağlayan ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunuyor.

Çatlaklar sayesinde dış ortamla hava akışı bulunan, yer altında olmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağaradan geçen derenin derinliği ise mevsimsel olarak değişiyor.

Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabilen, birçok kısmı halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor.

Yıl boyunca açık tutulan, üzerindeki kalesinde çayevi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, geçen yıl 173 bin 572 ziyaretçiyi ağırladı.

"İnsanlar hayran kalıyor"

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, AA muhabirine, yörenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Doğal yapısıyla dünyanın ilgisini çeken bir ilçe olduklarını dile getiren Çelenk, "İlçemizin bakir alanları, doğa alanları şu anda herkesin dikkatini çekiyor. Biz burada bu ilçeyi en güzel şekilde dünyaya tanıtmak üzere girişimlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelenk, Çal Mağarası'nın ilçenin önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayarak, "İçerisine giren insanlar hayran kalıyor. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz orada tabela ve ışıklandırmada güzel bir çalışma yaptı. Biz de ziyaretçilerin otopark konusundaki sıkıntılarını çözmek için orada bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Mağaraya gelen ziyaretçilerin manzarayı çok beğendiğini belirten Çelenk, "Kış mevsiminde bile bize gelen ziyaretçiler Düzköy ilçesinde gördüklerine hayranlıklarını dile getiriyor ve buradan gittikleri zaman kendi ortamlarında da anlatıyor." dedi.

Çelenk, turizmden daha fazla pay almak adına Düzköy Kaymakamlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile turizm master planı hazırlık sürecinde olduklarını dile getirerek, "Amacımız Düzköy'ü dünya literatürüne en güzel şekilde taşıyabilmek ve buranın cazibe merkezi olmasını sağlayabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz var"

Çal Mağarası'nın her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği bir mekan olduğunu hatırlatan Çelenk, "Bu bizim için önemli. Her yıl binlerce kişi buraya geliyor, mağarayı görüyor. Çin, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'dan, dünyanın her yerinden ziyaretçilerimiz var. Bu konuda bir sıkıntımız yok daha güzel olması için de gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Samet Küçük, "Çal Mağarası'na daha önce gelmiştim. Tekrar bir kış günü gelmek nasip oldu. Doğası çok güzel. Mağaranın içi de çok güzel ama şu anda mağaranın içinden dışarısı bana daha bir güzel geliyor." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
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