Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti

Hindistan’da 27 yaşındaki bir adam, başına saplanan satırla hastaneye yürüyerek gitmesiyle gündem oldu. Üç kişinin saldırısına uğradığı belirtilen adamın, başındaki satıra rağmen bilincini kaybetmediği ve hastane koridorlarında yürürken telefonuna baktığı anlar kameralara yansıdı. Doktorlar, kafatasına yaklaşık 3 santimetre giren satırın hayati bölgelere zarar vermediğini belirterek hayatta kalmasını “mucize” olarak değerlendirdi.

Hindistan’ın Mumbai kentinde 27 yaşındaki bir adam, başına saplanan satırla hastaneye yürüyerek gitmesiyle gündem oldu. Kanlar içindeki adamın bilincinin açık olması ve rahat tavırlarla hastane koridorlarında dolaşması şaşkınlık yarattı.

Hint basınında yer alan haberlere göre olay, 2 Mayıs gecesi bir kızarmış tavuk dükkanının yakınında meydana geldi. Daha önce yaşanan bir tartışmanın ardından üç genç tarafından pusuya düşürüldüğü öne sürülen adamın başına satır benzeri kesici bir alet saplandı.

SALDIRI BOYUNCA BİLİNCİNİ KAYBETMEDİ

İddiaya göre saldırganlardan biri adamın başına satırı saplarken, diğer iki kişi yumruk ve tekmelerle saldırdı. Ağır yaralanmasına rağmen bilincini kaybetmeyen adam, arkadaşının motosikletiyle Mumbai’deki Sion Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDEKİ GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, adamın başının sol tarafına saplanan satırla hastane içinde yürüdüğü görüldü. O sırada bir kişinin satırın sapına çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar da dikkat çekti.

“MUCİZE” YORUMU YAPILDI

Hastanede müdahaleyi yapan doktorlardan birinin, adamın hayatta kalmasını “mucize” olarak değerlendirdiği aktarıldı. Doktorlar, satırın kafatasını delerek yaklaşık 3 santimetre içeri girdiğini ancak beynin hayati bölgelerine zarar vermediğini belirtti. Bu nedenle adamın konuşma ve hareket yetilerini kaybetmediği ifade edildi.

AMELİYAT SONRASI TEHLİKEYİ ATLATTI

Genç adamın ameliyat edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan ailesinin, hastanede tedavi öncesi uzun süre bekletildikleri gerekçesiyle tepki gösterdiği belirtildi. Polis ekipleri saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen üç şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

