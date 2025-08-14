Bursa'da Uluslararası Kukla Birliği Türkiye Karagöz Buluşması Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21-23 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Uluslararası Kukla Birliği (UNİMA) Türkiye Bursa Karagöz Buluşması ile UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası olan Karagöz'ü tanıtacak. Etkinlikte 45 usta sanatçı, 7 farklı mekanda gösteri yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Kukla Birliği (UNİMA) Türkiye Bursa Karagöz Buluşması 21-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek organizasyonla, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Karagöz'ü dünyaya tanıtmak ve anlatmak hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında 21-23 Ağustos'ta 45 usta ve 14 "hayali" (Karagöz sanatçısı), kentin 7 farklı noktasında gösteri yapacak.

Zindankapı, Karagöz Müzesi, Tarihi Pınarbaşı Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Hüdavendigar Kent Parkı, Temenyeri Parkı ve Teoman Özalp Parkı'nda Karagöz oyunları ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

Program hakkında detaylı bilgi için "bursamuze.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Kültür Sanat
