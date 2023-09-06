Bursa'da ihya edilen 4 asırlık Mevlevihane bir ay sonra açılacak

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesince işlemeleri, ahşap oymaları, çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla aslına uygun inşa edilen 4 asırlık Mevlevihane'de, açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atıl kaldıktan bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi'ni tekrar gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda Mevleviliğin önemli isimlerinden Cünuni Ahmed Efendi tarafından kurulan yapıyı aslına uygun şekliyle ayağa kaldırdı.

Yapı, "Semahane", "Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif" ve "Dedegan Hücreleri ve Selamlık" olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Özellikle Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırıyor. Matbah-ı Şerif bölümü Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı müze olarak hizmet sunacak. Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümünde ise Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilecek. Haftalık sohbet programları, sema gösterileri, musiki ve hat dersleri ile Mevlevi kültürü tüm yönleri ile bu mekanda yaşatılacak.

Açılış öncesi son düzenlemelerin yapıldığı Mevlevihanedeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Mevlevihanesi için özel eğitim alan 21 semazenin sema gösterisini izledi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktaş, Bursa için çok önemli bir açılışın arifesinde olduklarını belirtti.

Mevlevihaneyi yeniden kente kazandırmaktan heyecan duyduklarını aktaran Aktaş, "Yazılı kaynaklara göre 1615 yılında kurulan Mevlevihane, bakımsızlıktan yıkılarak yerine su deposu yapılmış, geriye 1958 yılında yeniden yapılan türbe dışında hiçbir şey kalmamıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak yeniden ihya ettik. Mevlevihane 3 bin 500 metrekarelik alan içerisine inşa edildi, 1500 metrekare alan da otopark olarak düzenlendi. Mevlevihane alanı ise yaklaşık 1150 metrekare net kullanım alanına sahip." ifadelerini kullandı.

"Mesnevi okumalarına, sohbetlere ve toplantılara ev sahipliği yapacak"

Aktaş, müze olarak hizmet verecek matbah bölümünde "Mevlevilik", "Hazreti Mevlana", "Bursa Mevlevihanesi" ve "Sema" gibi başlıklar altında bilgilendirmeler ile koleksiyonlara da yer verileceğini, aynı zamanda eğitim merkezi niteliğine sahip olacağını duyurdu.

Selamlık dairesinin altında bulunan dış kısımdaki iki dedegan hücresinde geleneksel Türk sanatları dahilinde hat ve tezhip gibi sanatların Enderun usulünde eğitimlerinin verileceğini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Selamlık dairesinin girişinde iç kısımda yer alan üç hücre ise Türk musikisi dahilinde yer alan ney, kudüm, bendir tambur, kanun gibi enstrümanların eğitimlerinin verileceği alanlar olacak. Selamlık binasının üst katında yer alan mabeyin alanında ziyaretçiler kütüphane kısmından faydalanabilecek. Selamlık binasının son kısmı olan şeyh odası ise süreç içerisinde mesnevi okumalarına, sohbetlere ve toplantılara ev sahipliği yapacak. Semahane kısmında da haftada bir, iki veya üç gün sema mukabeleleri olacak. Ayrıca Mevlevihane, Bursa'da yetişen semazen ekibi ev sahibi olmak üzere Konya ve İstanbul'dan gelecek ekiplere de sadece sema amaçlı tahsis edilebilecek. Halihazırda eğitim alan 21 öğrenci, Mevlevihane'nin açılışında sema yapabilecek konuma geldi. Burada birçok gönüllünün birçok ekip arkadaşımızın emekleri var, katkıları var. Allah her birinden razı olsun. Bursa Mevlevihanesi'nin açılışını, inşallah 7 Ekim'de gerçekleştirip Bursa'mızın ülkemizin hizmetine sunmuş olacağız."