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Burhaniye'de kadın muhtarın mutlu günü

Burhaniye'de kadın muhtarın mutlu günü
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Burhaniye Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan ve Yılmaz Kozan'ın kızı Yaprak ile Nuray ve Yusuf Yazıcı'nın oğlu Gökhan, Havran Kocadağ Konağı Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen görkemli törenle evlendi. Siyaset, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı düğünde genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan ve Yılmaz Kozan'ın kıymetli kızları Yaprak Kozan ile Nuray ve Yusuf Yazıcı'nın kıymetli oğulları Gökhan Yazıcı, düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Burhaniye'de gerçekleştirilen kına gecesinin ardından Havran Kocadağ Konağı Kır Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün töreni, seçkin davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, aile yakınları ve dostlarının bir araya geldiği gecede genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Bir ömür boyu sürecek birlikteliklerine "evet" diyen Yaprak ve Gökhan çifti, ilk danslarının ardından davetlilerin alkışları eşliğinde mutluluklarını paylaştı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünde davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlenirken, konuklarda gen çifte eşlik etti. Aileler de bu anlamlı günün sevincini misafirleriyle birlikte yaşadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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