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Balıkesir Burhaniye'de kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı

Balıkesir Burhaniye'de kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı
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Burhaniye Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim kurslarına katılan kadınların hazırladığı yağlıboya resimler, tarihi Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Yüzlerce eserin yer aldığı sergi, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Müdürlüğünce düzenlenen resim kurslarına çok sayıda kadın katılırken, kursta hazırlanan yağlıboya resimlerde görücüye çıktı. Tarihi Atatürk İlkokulu binasında düzenlenen sergide yer alan yüzlerce el emeği göz nuru resim ilgi gördü.

Tarihi Atatürk İlkokulu binasında açılan resim sergisi ilgi gördü. Bir hafta açık kalacağı kaydedilen sergiyi ilk günden itibaren yüzlerce sanatsever gezdi. Sergiyi beğenen vatandaşlar amatör kadın ressamları kutlarken, kurs öğretmeni Gülsün Çeker, sergiyi gezenlere teşekkür etti. Serginin ilgi gördüğünü kaydeden öğretmen Gülsün Çeker, "Sene boyunca yaptığımız çalışmalarımızı, Halk Eğitim kurslarındaki arkadaşlarımızın ürettiği resimleri bu gün sanatseverlerle bu sergide buluşturmayıhedefledik. Çalışmalarımızı temel eğitimlerde başlatıp renk çalışmalarıyla devam ettirdik. Bir çok sanatçıdan, ustadan örnek resimleri arkadaşlarımızla beraber yaptık" dedi. Kadınları kutlayan Ali Özcan da, "Burada hanım kardeşlerimizin bu uğraşıları muhakkak onlara da bir şey katmıştır. Ama, hepsi göz nuru ile yapılmış güzel şeyler. Hepsi güzel. Hepsini kutluyorum. Bunun artarak devamını temenni ediyoruz. Güzel bir sergi olmuş. Yapanların ellerine sağlık olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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