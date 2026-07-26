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Buket Uzuner, Burhaniye 7. Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu

Buket Uzuner, Burhaniye 7. Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu
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Burhaniye'de devam eden 7. Kitap Fuarı kapsamında, Türk edebiyatının usta yazarlarından Buket Uzuner, Ören Meydanı'nda kitaplarını imzalayıp okurlarıyla sohbet etti. Doğa ve çevre temsilcisi Nuran Sokur'un da katıldığı etkinlikte Uzuner, daha sonra Körfez Bağımsız Kadın Platformu'nun kahvaltı buluşmasında kadın dayanışması üzerine ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi.

Burhaniye ilçesinde 7.Kitap Fuarı devam ederken, yazarların düzenlediği imza günleri de ilgi gördü. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Buket Uzuner de Ören de okurları ile buluştu.

Ören Meydanında düzenlenen 7.Kitap Fuarı çok sayıda yazarı okurları ile buluşturdu. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Buket Uzuner'de kitaplarını imzalayıp, sohbet etti. Burhaniye doğa ve çevre temsilcisi Nuran Sokur da, Buket Uzuner'e kitap imzalattı. Buket Uzuner'e teşekkür eden Nuran Sokur, "Ören 7. Kitap Fuarı'nda Türk edebiyatının usta kalemlerinden Buket Uzuner ile bir araya gelmek, edebiyat ve hayat üzerine sıcacık bir sohbet paylaşmak son derece kıymetliydi. Uzuner'in adıma imzaladığı eser, bu anlamlı buluşmanın zarif bir hatırası olarak kütüphanemdeki özel yerini aldı. Değerli yazarımız, fuardaki buluşmamızın ardından Körfez Bağımsız Kadın Platformu'nun düzenlediği kahvaltı etkinliğine katılarak bizleri bir kez daha onurlandırdı. Kadınların üretimini, dayanışmasını ve toplumdaki gücünü merkeze alan bu ilham verici söyleşide paylaştığı derin düşünceler, salondaki tüm katılımcılarda iz bıraktı. Edebiyatın birleştirici gücüyle kadın dayanışmasının enerjisini bir araya getiren Buket Uzuner'e samimiyeti, ilham veren sohbeti ve kentimize kattığı değer için yürekten teşekkür ederiz" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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