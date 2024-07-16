Üye Girişi
Haberler

Bu festivalde yüzlerce kişi kol kola girip horon oynadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu sene üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yüzlerce kişi kol kola girerek horon oynadı.

Bu festivalde yüzlerce kişi kol kola girip horon oynadı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu sene üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali'nde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yüzlerce kişi kol kola girerek horon oynadı.

Hendek Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali kapalı pazar alanında gerçekleşti. 3 gün süren festivalde yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra yöresel şarkıcılarda sahne aldı. Kemençe, davul ve zurna eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlenirken yüzlerce vatandaş, kol kola girip horon oynadı. Festivalde dernekleri için hayır panayırı düzenleyen SAKE Dernek Başkanı Erdal Aydın, "Bu festivalde içecek ve yiyecek getirdik. Gelirleri derneğimiz için envanter alımlarında kullanılacak. Ayrıca burada arama ve kurtarma derneği olarak faaliyetlerimiz hakkında da katılımcılara bilgiler veriyoruz" dedi.

"Buram buram Karadeniz kokuyor"

Karadeniz Havalisi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çetinkala, "Festivalimiz 3 gün sürdü ve çok güzel oldu. Bu festivalin gayesi, kültürümüzü insanlara ve bölgede bulunan Karadenizlilere tanıtabilmek için yaptık. Burada tamamen Karadeniz'in yöresel yemekleri, kıyafetlerini, ürünlerini yansıttık. Bu festivale destek veren herkese teşekkür ediyorum" derken Festivale katılan Beyza Hilal Keskin, "Buram buram Karadeniz kokuyor. Karadeniz'e ait yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler var. Bu sene üçüncüsü düzenledi ve ben bundan öncekilere de katılım sağladım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Karadeniz Sakarya Hendek Festival Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Bakmadan Geçme

Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri?
Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı

Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title