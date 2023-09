Bosna Hersek'teki Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali sona erdi

Bosna Hersek'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC), başkent Saraybosna'daki Boşnak Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin kapanış gecesinde, "AJB DOC Ana Ödülü", Marcus Lenz ve Mila Tesajeva'nın yönettiği ve Ukrayna'daki savaşı anlatan "Buça'ya Bahar Geldiğinde (When Springs Came to Bucha)" isimli belgesele verildi.

"AJB Program Ödülü"ne Ayşe Toprak ve Nick Read'ın yönettiği "Benim Adım Mutlu (My Name is Happy)" belgeseli layık görülürken, "AJB Jüri Özel Ödülü" ise Valentina Cicogna ve Mattia Colombo'nun "Bilinmeyen (Pure Unknown)" belgeseli ile Eluned Zoe Aiano ve Alesandra Tatic'in "Yüzdürme (Flotation)" belgesellerine takdim edildi.

Kapanış programında konuşan AJB DOC Direktörü Edhem Foco, bu yılki festivalin de son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, "Bu yıl inanılmaz geri dönüşler aldık. En yüksek izleyici sayısına ulaştık. Bütün sinema salonları doldu taştı." dedi.

AA muhabirinin "AJB DOC, bu 6 yılda izleyiciye belgesel izlemeleri yönünde bir alışkanlık aşıladı mı?" sorusuna Foco, "Bunu başardığımızı düşünüyorum. Her yıl izleyici sayısı daha da arttı. Belgesel izlemek çok çekici gelmiyor olabilir ancak bir kere alışan da bırakamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AJB DOC, Viktor Portel'in "Araştırmacı (The Investigator)" isimli belgeselinin gösterimiyle sona erdi.

"AJB DOC İzleyici Ödülü"nün ise izleyici oylarının sayılmasının ardından yarın açıklanacağı kaydedildi.

Bosna Hersek'te 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen AJB DOC kapsamında, dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 24 belgesel, sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Al Jazeera Belgesel Kanalı ve AJB DOC işbirliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Endüstri Günleri" platformu da organize edilen festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy de yer aldı.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.