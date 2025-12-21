Muğla'da 'Bodrum Mandalin Festivali' düzenlendi

Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Mandalin Festivali, davul zurna eşliğinde kortejle başladı. Festivalde halk oyunları, mandalina tarifleri yarışması ve alışveriş stantları yer aldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, mandalinanın bölgenin önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Bitez Muhtarlığı tarafından kendine has kokusu ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının korunması amacıyla çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen organizasyon, davul zurna eşliğinde kortejle başladı.

Korteje katılanlar, Bodrum Belediyesi Mandalin Uygulama Bahçesi'nde temsili hasat etkinliğinin ardından Bitez Mahallesi'nin Köyiçi mevkiindeki festival alanına geldi.

Burada halk oyunları gösterileri sunuldu ve eskiden büyük şehirlere mandalina gönderilirken kullanılan tahta kasaların nasıl çakıldığı gösterildi.

Festivalde, "Bodrum Mandalinli Tarifler" yarışması yapıldı ve mandalina kullanılarak hazırlanan gıda ürünleri tanıtıldı.

Kurulan stantlarda mandalina ve mandalinalı ürünlerin yanı sıra çeşitli gıda, takı, hediyelik eşya ve el sanatları ürünleri satıldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, gazetecilere, mandalinanın ilçenin en başta gelen değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Yörenin değerlerine sahip çıkmanın en büyük öncelikleri olduğunu belirten Sırmalı, "Bodrum turizm olarak ön planda olan bir ilçe ama tarımsal varlığımız da geniş olan bir ilçemiz. Yıllardır mandalinanın hasadı yapılıyor. Bunu değerlendirmek, üreticimize bol kazançlar sağlamak ortak arzumuz. Yeşil bahçelerimizi korumak istiyoruz. Festivalimiz hayırlı olsun." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise bu topraklarda yaşayanların özellikle mandalina, süngercilik ve balıkçılıkla var olan bir toplum olduğunu söyledi.

Geçmişten aldıkları mirası gelecek kuşaklara aktarmak adına bu değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Mandalinci, mandalina ile ilgili çalışmalar ve tanıtımlar yaptıklarını kaydetti.

Yoğun ilgi gösterilen festivale ev sahipliği yapan Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü de Bodrum mandalinasına destek olmak için festivale katılan ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konserlerle devam eden festivalde, çeşitli gösteriler de yer aldı.

Kaynak: AA / Osman URAS
