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Bodrum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Bodrum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı
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Bodrum'da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen kortej ve kutlama programında halk oyunları, defile ve seramik sergisi gibi etkinliklerle kursiyerlerin emekleri sergilendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kortej ve kutlama programı düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi binasından İskele Meydanı'na yapılan kortejle başladı.

Kortejin ardından İskele Meydanı'ndaki kutlama programına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu'nun da aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada Kırklareli yöresine ait halk oyunları gösterisi sahnelendi, Halk Eğitimi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin kendi hazırladıkları özel tasarım ürünleri sunacakları bir defile gerçekleştirildi.

Geleneksel ritimlerin yankılandığı bendir ve darbuka gösterisi devam eden programda okuma-yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı ve katılım belgeleri takdim edildi. Meydandaki kutlama programı, Bodrum yöresi halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Şenlik alanında kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Yaklaşık bir yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde seramik eğitimi alan Yeliz Ertınaz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"O kadar keyifli ki. Çalışmalar çok bin bir emekle yapılıyor, bir kere bunu söylemem lazım. Çok büyük bir emek verilerek yapılıyor. Küçücük bir ürünün bile çıkması bir ayı bulabiliyor. Bugün hepimiz bu emekleri sergilemek için buradayız. Biz çok mutluyuz. Biz derslerde vazo, tabak, çok büyük objeler, rölyef, nazarlıklar, sunumluklar, heykel yaptık. Hepsi emek isteyen şeyler, tabak yapmayı aştık artık biz. Fidel Aktepe Hocamızın öncülüğünde çok güzel panolar yaptık. Çok keyifliydi"

Heykel öğretmeni Ezgi Günay da farklı malzemeleri kullanarak heykeller yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi;

"Bu heykellerin yapımı önce çamurla başladı. Daha sonra alçı, değişik döküm malzemeleri, bazen seramik tekniğiyle devam ettik. Hepsi öğrencilerin eserleri, onlar yaptılar. Ben destek oldum. Yapım aşaması heykelden heykele göre değişiyor ama genellikle 3 hafta, 1 ay bir çamurdan şekillendirme aşaması oluyor. Daha sonra döküme geçiyoruz final malzemesi olarak. Biz bu sene iki dönem yaptık, iki dönemde bir kursiyerimiz yaklaşık 6 heykele kadar çıktılar. Bu çok güzel bir sayı tabii, yani yüksek bir sayı. Kursiyerlerimiz hızlılar, yetenekliler, o yüzden çok memnunuz"

Yalıkavak'ta merkezde seramik öğrencisi Gülay Mertuğ da "Ben 9 senedir kursa devam ediyorum. Bu grubun en yaşlıları benim. Biz kurslarda hem sosyalleşiyoruz hem güzel şeyler üretiyoruz. Hocamız Çimen Akat da bize karşı çok sabırlı. Harika bir hocamız var" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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