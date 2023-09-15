Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi arasında dostluk konseri düzenlendi

Bodrum Belediyesi ile Kos Belediyesi arasında gerçekleştirilen dostluk konseri için Kos heyeti Bodrum'a geldi. Heyet, Bodrum Limanı'nda karşılandı ve Bodrum Kalesi'ni gezdi. Konser, Kumbahçe Mahallesi Halikarnas konser alanında düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi ile Kos Belediyesi iş birliğinde dostluk ve kardeşlik duygularını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilecek konser etkinliği için Kos heyeti, Bodrum'a geldi.

25 Ağustos günü Kos'ta yapılan konser etkinliği sonrası 15 Eylül Cuma (bugün) akşamı Kumbahçe Mahallesi Halikarnas konser alanında Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek konser için Kos heyeti sabah saatlerinde kente geldi.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın da aralarında bulunduğu 50 kişilik heyet, Belediye Başkanı Ahmet Aras ile beraberindekiler tarafından Bodrum Limanı'nda karşıladı. Karşılamanın ardından heyet, Bodrum Kalesi'ni gezerek belediye başkanlık makamında misafir edildi.

"YÜZYILLARA DAYANAN KARDEŞLİĞİMİZİ HER ZAMAN SAVUNACAĞIZ"

Bodrum Kalesi gezisi öncesi kameraların karşısına geçen başkanlar, Ege'nin iki yakasının böyle güzel etkinliklerle buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Komşularımız, akrabalarımız bugün bizleri ziyarete geldiler. Burada bugün Ağustos'un 25'inde Kos'ta gerçekleştirdiğimiz 'barış, dostluk, demokrasi, kardeşlik' etkinliğinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Onlar bizi on beş gün önce orada misafir etmişlerdi. Şimdi biz de onları Bodrum'da misafir ediyoruz. Biliyorsunuz barış ve dostluk ilişkileri özellikle ülkeler arasında olsun, kentler arasında olsun; yerelden başlar yerelden bunları tabii ki kurmak gerekir ve geliştirmek gerekir. Bizler yüzyıllara dayanan komşuluğumuzu, dostluğumuzu, kardeşliğimizi her zaman savunacağız, koruyacağız. Bu konuda bizi tabii ki eleştirenler da olacaktır. Ancak uzatılan bir barış elinin ne kadar mantıklı ve vicdanlı olduğunu lütfen değerlendirsinler."

"KOS'TAN MERHABALAR VE SEVGİLER GETİRDİK"

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ise tüm içtenliğini sunduğunu ve kalbinden teşekkür ettiğini belirttiği konuşmasında, "Gerçekten çok sıcak bir karşılama, gerçekten sıcak ve içtenlikle bir dostluk ortamı var. Herkese Kos'tan merhabalar ve sevgiler getirdik. Arkadaşım, dostum Sayın Aras'a da bu sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum" dedi.