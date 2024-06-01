Bişkek Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 11-15 Haziran tarihleri arasında 2'nci kez Bişkek Uluslararası Film Festivali gerçekleşecek.

Bişkek Uluslararası Film Festivali, bu sene Kırgız Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temeli olan Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü çerçevesinde 11-15 Haziran tarihlerinde ikinci kez gerçekleşecek. Festival Kırgızistan'ın Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı ve Bişkek Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor.

Bişkek Uluslararası Film Festivali, Amerika'dan Japonya'ya kadar uzanan coğrafyadaki ülkelerden 200 civarı dünya sinemasının yıldız isimlerini ve misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor. Festivalin görkemli açılış töreni Bişkek'teki Toktogul Satılganov Devlet Filarmonisi'nde 11 Haziran'da gökyüzünü temsil eden 'turkuvaz halı töreni' ile başlayıp gala yemek ile sonuçlanacak.

FESTİVALİN BU SENE ONUR KONUĞU ÜLKESİ İRAN

Ayrıca festival her sene farklı bir ülkeni 'onur konuğu ülkesi' olarak misafir ediyor. Bu sene etkinliğin onur konuğu olarak İran İslam Cumhuriyeti seçildi. 12-14 Haziran'da festival kapsamında ülkenin film haftalığının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Haftalıkta biri animasyon filmi olmakla birlikte toplam 5 İran filmi Kırgız seyircilerine sunulacak. 2023 senesinde düzenlenenen 1'inci Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin 'onur konuk ülkesi' Türkiye ilan edilerek ülkenin film haftalığı cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne ithaf edildi.

JAABARS ÖDÜLÜ İÇİN 20 FİLM YARIŞACAK

2'nci Bişkek Uluslararası Film Festivali'nin 'uluslararası' ve ' Orta Asya' iki farklı kategorisinde toplam 20 film Jaabars ödülü için yarışacak Uluslararası film yarışmasının jüri başkanlığını uluslararası ödüllü Özbek yönetmen Shokir Holikov üstlenirken Orta Asya kategorisinde ise her sene Los Angeles'ta düzenlenen Asya Dünya Film Festivali'nin (AWFF) yöneticisi ve yapımcı Georges N. Chamchoum başkanlık yapacak. Yarışmaların 'en iyileri' nesli tükenmekte olan ve Kırgızistan'ın ulusal sembölü kar leoparlarının Kırgızca adı olan 'jaabars' heykelcikleri ve diplomalar ile ödüllendirilecek.

ETKİNLİKLERE ZENGİN BİR FESTİVAL PROGRAMI

Festivalin programı Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne ithafen eski Kırgız filmlerini kapsayan 'Retroperspektif' sinema gösterileri, Kazak sinema eleştirmeni Gulnara Abikeyeva'nın kitabının tanıtım töreni, dünya sinema temsilcilerinin katılımı ile söyleyişler, workshop çalışmaları ve eğitimleri, yeni film projelerinin sunumları yapılacak olan CAF Pitch (Orta Asya Film Sunumları) yarışması gibi birçok etkinlikleri kapsıyor. Ayrıca CAF Pitch yarışmasında Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'dan katılan 10 film projesinin 'en iyisi' seçilerek maddi destek ödülleri verilecek.

SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIM İSTİŞARELERİ

Tüm bu etkinliklerin gerçekleştirildiği sırada Kırgızistan'ın Türkiye başta olmak üzere birkaç ülke ile 'ortak yapım' konusunda sözleşmelerin imzalanması ve resmi görüşmelerin yapılması bekleniyor.