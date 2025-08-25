Bir Anadolu Şenliği Hakkari'yi kültür, sanat ve turizmle yeniden buluşturuyor

Bir Anadolu Şenliği kapsamında Hakkari merkez, Yüksekova, Çukurca, Şemdinli ve Derecik'te konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, çocuk etkinlikleri, mobil müze ve daha birçok kültürel etkinlik düzenlenecek. Etkinlik, bölge halkını kültür ve sanatla buluşturmanın yanı sıra Hakkari'nin turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ DÜNYANIN EN BÜYÜK ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkari Seyir Terası'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin önemine vurgu yaptı:

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri yılbaşından bu yana yürüttüğümüz büyük bir çalışma ve artık dünyanın en büyük kültür-sanat etkinliklerinden biri haline geldi. Milyonlarca izleyiciyi, binlerce sanatçıyla buluşturan bu festival, Türkiye'yi adeta bir kültür şölenine dönüştürdü. Hakkari'de başlattığımız 'Bir Anadolu Şenliği' programıyla bölgenin kültürel zenginliğini hem ulusal hem uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyoruz."

"HAKKARİ TURİZMİ VE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Hakkari Valisi Ali Çelik, etkinliğin kentin turizm ve ekonomik potansiyeli açısından büyük önem taşıdığını belirtti:

"Hakkari, dağları, doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle eşsiz bir potansiyele sahip. Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında Hakkari'nin turizm alanındaki geleceği detaylıca değerlendirildi ve 'Bir Anadolu Şenliği' bu potansiyelin ortaya çıkarılması açısından çok kıymetli bir başlangıç oldu. Kış turizmi, doğa turizmi ve inanç turizmi gibi birçok alanda Hakkari'yi öne çıkaracak çalışmaları sürdürüyoruz."

Vali Çelik, etkinliklerin bölgeye hem turizm gelirleri hem de yeni istihdam olanakları sağlayacağını belirterek, "Hakkari huzurun, kardeşliğin ve kültürün şehri. Herkesi bu güzellikleri keşfetmeye ve şenliğin coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz," dedi.

"KÜLTÜR VE SANAT BÖLGENİN SOSYOEKONOMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Haberler.com'a özel olarak röportaj veren Bakan Yardımcısı Alpaslan, etkinliklerin yalnızca kültürel değil, aynı zamanda ekonomik bir kazanım sağlayacağını ifade etti:

"Bir Anadolu Şenliği sayesinde Hakkari başta olmak üzere bölgedeki şehirlerimizin tanıtımını güçlendiriyoruz. Kültür-sanat etkinlikleri hem turizmin gelişmesini hem de bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlayacak. Burada amaç; kültür, sanat ve turizmi bir araya getirerek bölgenin marka değerini yükseltmek."

Alpaslan, etkinlikler sayesinde hem bölge halkının sanatla buluşacağını hem de yeni turizm yatırımlarıyla bölgenin ekonomisine canlılık kazandırılacağını söyledi.

"HER YAŞTAN KESİME ULAŞAN ZENGİN BİR PROGRAM HAZIRLADIK"

Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Bir Anadolu Şenliği"nin bölge için önemli bir kültür ve sanat hareketi olduğunu vurguladı:

"Bir Anadolu Şenliği, 7 gün boyunca Hakkari merkezde, ardından 7 gün süreyle Yüksekova'da devam edecek. Devlet tiyatrolarından operaya, sinema gösterimlerinden mobil müzelere, gezici kütüphanelerden çocuk etkinliklerine kadar çok geniş bir program hazırladık. Amacımız, bölge halkını kültür ve sanatla buluşturmak ve Hakkari'nin turizm potansiyelini daha görünür hale getirmek."

Terzi, programın hem Hakkari hem de bölgedeki diğer şehirler için sosyoekonomik anlamda önemli bir fırsat sunduğunu, halkın yoğun ilgisinin ise kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.