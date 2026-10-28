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BEUN Devlet Konservatuvarı Cumhuriyet'in 103. yılı için özel konser verdi

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BEUN Devlet Konservatuvarı Cumhuriyet'in 103. yılı için özel konser verdi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "103. Yıl" özel konseri düzenlendi. Farabi Kampüsündeki konserde Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve öğrencileri Cumhuriyet eserleri seslendirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle "103. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" düzenlendi.

Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tekin Akdemir, Prof. Dr. Servet Karasu, Prof. Dr. Hande Aydemir üniversitenin senato üyeleri, akademik ve idari personel, huzurevi sakinleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından BEUN Devlet Konservatuvarı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan özel konser programı gerçekleştirildi.

Konserde, Prof. Dr. İlker Kömürcü'nün sözlerini yazıp bestelediği "100. Yıl Marşı" başta olmak üzere, Cumhuriyet coşkusunu yansıtan eserler seslendirildi. Salonun kırmızı beyaz bayraklarla donatıldığı, izleyicilerin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği konser büyük beğeni topladı.

Duygu dolu anlara sahne olan programın sonunda, BEUN Rektör yardımcıları sahne alan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Cumhuriyet'in 103. yılı onuruna düzenlenen konser, çekilen hatıra fotoğrafının ardından alkışlar eşliğinde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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