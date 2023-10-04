Beşiktaş Belediyesi, Kedi Müzesi'ni açtı

Beşiktaş Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde masallar, oyuncaklar, oyunlar ve çizgi romanlardaki kedilerin aynı çatı altında bir araya geldiği 'Kedi Müzesi'ni Çırağan Hizmet Binası'nda açtı. Sanatçı Sunay Akın ve ekibinin katkı sunduğu Kedi Müzesi'nin açılışına, çok sayıda sanatçı ve hayvansever katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Türkiye'nin bütün çocuklarını, Kedi Müzesi'nde ağırlayacağız" dedi.

Kedi Müzesi'nin açılışına, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, sanatçı Sunay Akın, Nürnberg Oyuncak Müze Müdürü Karin Falkenberg, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, televizyon programcısı Metin Uca'nın yanı sıra çok sayıda sanatçı ve hayvansever katıldı.

SUNAY AKIN: "KEDİ MÜZESİ İÇİN 15 YIL BELGE VE BİLGİ TOPLADIM"

Açılış töreninde ilk konuşmayı sanatçı Sunay Akın yaptı. Kedi Müzesi'ni kurmak için 15 yıldır araştırma yaptığını belirten Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların önüne oyuncak diye koyduğumuz her şey insanlığın geleceğidir. Nürnberg Müzesi'nden öğrendim ki bir ülkenin geleceği o ülkeyi yönetenlerin vaatlerinde değil çocuklarının hayallerindedir. Uygarlık tarihinde insana en yakın olan hep kedi olmuştur. Kuş, köpek ve at da var ama en yakın kedi olmuştur. 15 yıl boyunca belge ve bilgi topladım ve araştırmalar yaptım. Sevgili Rıza Akpolat, kardeşim beni davet etti dedi ki: 'Sunay abi ben kedi konusunda hayvancılık konusunda çok duyarlıyım, gel bu kedi müzesini Beşiktaş'ta kur' dedi. Beni dolaştırdı, Beşiktaş'ta birçok yer gösterdi. Burada sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan ve ekibiyle birlikte 5 yıl boyunca çalışarak Kedi Müzesi'ni kurduk."

RIZA AKPOLAT: "KEDİ MÜZESİ'Nİ AÇARAK KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kedi Müzesi'ni açıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün çok özel bir gün bizim için. Bu güzel ve özel müzeyi Beşiktaş'a kazandırdık. Gerçekten çok büyük bir emek var burada. Burası bizim tarihi alanlarımızdan bir tanesi. Hem Beşiktaş Belediyesi'nin eski binası hem de eski meclis binamızın olduğu yer. Bu müzeyle birlikte burası çok keyifli bir hale gelecek. Öğrencilerimiz bu müzeyi gezmek için bekliyorlar. Aslında duymak istediğimiz ses o öğrencilerimizin sesi. Türkiye'deki bütün çocukları burada ağırlayacağız, tüm çocukların merkezi burası olsun istiyoruz.

Beşiktaş'ta biz göreve geldikten sonra hayvan hakları konusunda ciddi adımlar attık. 6 adet hayvan ambulansı aldık ve 7/24 veterinerlik hizmeti veren ilk ilçe belediyesiyiz. Kedi tabii ki bizim ilçe adına daha önemli. Beşiktaş çok kedi ve hayvan duyarlılığı olan bir ilçe. Bugün de Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bu müzeyi açıyor olmamız bizim için çok özel. Kedi Müzemiz, masallar, oyuncaklar, oyunlar ve çizgi roman tarihindeki kedileri aynı çatı altında bir araya getirerek komşularımıza hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak."