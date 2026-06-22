Bayburtlu genç yeteneklerin eserleri tarihi Taşhan'da sergilendi

Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sene boyunca hazırladığı resimlerden oluşan yıl sonu sergisinin açılışı tarihi Taşhan'da yapıldı. Sergide, Türk tarihinin önemli isimlerinden oluşan tablolar, Bayburt kültürü ve yöresel giysi ehramın harmanlandığı çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Şahin'in öncülüğünde, Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Şahinoğlu'nun katkılarıyla hazırlanan sergide öğrenciler, farklı tekniklerle yaptıkları eserleri tanıttı. Programda ayrıca Müzik Öğretmeni Serhat Oğuz Karaoğlu rehberliğinde müzik bölümü öğrencileri tarafından Bayburt türküleri olmak üzere farklı eserler seslendirildi.

Sergide, öğrencilerin Bayburt'un kültürel değerlerini, tarihi şahsiyetleri ve güncel insanlık meselelerini tuvale yansıttığı çalışmalar dikkat çekti. Özellikle ehram detaylarının işlendiği tablolar, Türk kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un konu edildiği eserler ve Filistin'e destek amacıyla hazırlanan çalışmalar ilgi gördü.

Sergiye 4 eseriyle katılan 11. sınıf öğrencisi Seda Nur Özen, yıl boyunca hazırladıkları çalışmaları sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sergimizde sadece Bayburt ile ilgili çalışmalar değil, aynı zamanda Filistin'de yaşanan insanlık dramını yansıtan çalışmalar da bulunuyor. Eserlerimizi insanlara sunmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz" dedi.

12. sınıf öğrencisi Berra Karaaslan ise sergiye 5 eseriyle katıldığını ifade etti. Çalışmalarında Filistin'e destek, Türk tarihi, Bayburt kültürü ve farklı teknikleri ele aldığını söyleyen Karaaslan, "Yıl sonu sergimize 5 eserimle katıldığım için mutluluk duyuyorum. Akrilik boya kullanarak Filistin'e destek olmak için bir çalışma yaptım. 'Çığlık' tablosunu Bayburt kültürüne uyarlayarak yeniden resmettim. Türk büyüklerinden Kara Fatma resmim var. Türk gücünü ele alarak yaptığım bir çalışma oldu. Spatula tekniğiyle hazırladığım fener resmim ve başak toplayan kadınları soyut şekilde yorumladığım bir eserim bulunuyor. Bunları Bayburt halkına tanıtmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Şahin de serginin, öğrencilerin uzun bir çalışma döneminin ardından ortaya koyduğu emeğin ürünü olduğunu söyledi. Güzel sanatlar eğitiminin öğrencilerin estetik duyarlılığını geliştirdiğini, özgüven kazandırdığını ve kendilerini ifade etmelerine katkı sunduğunu belirten Şahin, öğrencileri sanat, tasarım ve kültür alanlarında geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Serginin öğrencilerin gelişim yolculuğunda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Şahin, "Bugün Taşhan'da Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi olarak sergi açılışımızı gerçekleştirdik. Güzel sanatlar eğitimi bireyin estetik duyarlılığını geliştiren, özgüven kazandıran ve kendini ifade etmesini sağlayan çok değerli bir süreçtir. Burada sergilenen ve seslendirilen her eser, gençlerimizin uzun bir çalışma döneminin sonucudur. Amacımız öğrencilerimizi geleceğin sanatçıları, tasarımcıları ve kültür elçileri olarak yetiştirmektir. Bu sergi ve konser onların gelişim yolculuğunun önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı