Başiskele Belediyesi Genç Sinema Okulu'ndan mezun olan gençler filmlerini izleyiciyle buluşturdu

Başiskele Belediyesi'nin, sinema alanında gençlerin içindeki sanatçı kimliklerini ortaya çıkarmak, geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla düzenlediği Genç Sinema Okulu'nda, 4 aylık eğitim sona erdi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, senaryolarını yazdığı, çekimlerini yaptığı, rol aldığı ve yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmleri izleyiciyle buluşturdu.

Başiskele Sahili'nde kaykay pisti yanında kurulan sahnede dün akşam gerçekleştirilen gala gecesine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, sinema okulu öğrencilerinin velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yönetmenlik, senaryo yazma, kameramanlık, oyunculuk, montaj, afiş tasarım, dekor, kostüm, makyaj, dublaj, film müzikleri ve reklam konularında dersler alan Başiskele Sinema Okulu öğrencileri gala gecesinde kırmızı halıdan tek tek geçti.

Geleceğin sinemacılarının çektikleri 3 film de gala gecesinde izleyiciyle buluştu. 1921 Servetiye adlı belgesel tarzındaki film ile başlayan gala gecesinde, sırasıyla Başiskele ilçesinin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu yansıtan film ve Ecem Tatilde adlı kısa film gösterildi. Yoğun bir ilgiyle izlenen filmler izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlere her alanda ve konuda destek verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin doğru yetişmelerini, hayallerine ulaşmak için sahip olmaları gereken imkanları genç bir başkan olarak çok önemsiyorum. Gençlerimizin öncelikli olarak temel gereksinimlerine erişebilmeleri, sonrasında da geleceğimizin kurucu gücü olmaları için durmadan çalışıyoruz ama bizim çalışmamız yetmez. Bu bir toplumsal sorumluluk. Hep birlikte bu çalışmayı yapmalıyız. Gençlerimizi maddi ve manevi değerlerimizden uzaklaştıran, hatta düşman haline dönüştüren her türlü yaklaşımdan korumalıyız. Gençlerimizi zamanın ruhuna göre, değerlerimizi merkeze alarak yetiştirmeliyiz. Benim hayalim 'Zaman bendedir ve mekan bana emanettir' şuurunda bir gençliktir. Bu gençlik ise yerli ve milli, milletinden yana olan imanlı bir gençliktir. Genc-i Ala Gençlik Modeli ve belediyemizin tüm gençlik hizmetleri de yine aynı bu şuurla gençlerin hizmetine sunulmuştur. Genc-i Ala ile her alanda kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ