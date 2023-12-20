Başakşehir Belediyesi 'Doğadan Metropole' adlı resim sergisini açtı

Başakşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında 'Doğadan Metropole' adlı resim sergisi açıldı. Sergide 17 sanatçıya ait 42 eser yer alıyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğadan Metropole' sergisi; Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla ziyarete açıldı. 17 sanatçıya ait 42 eserden oluşan sergi, 29 Şubat 2024 tarihine kadar Şehir Sanat'ta ziyarete açık olacak. Sergide; özel tekniklerle oluşturulmuş manzara resimlerin yanı sıra hem gerçekçi yansımalar hem de soyut eserlerin yer alıyor.

"DOĞADAN METROPOLE SERGİSİ AYNI ZAMANDA BAŞAKŞEHİR'İ ANLATIYOR"

Şehirlerin ruhunu oluşturan kişilerin, eğitimciler aynı zamanda da sanatçılar olduğunu dile getiren Kartoğlu, "Sözlerime başlamadan önce aramızda olmayan bugüne kadar kaybettiğimiz tüm sanatçılarımızı rahmetle ve minnetle buradan anmak istiyorum. Ülkemize ve dünyaya çok büyük katkıları var. Onları her zaman desteklediğimizi buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Bugün bir sergimizin daha açılışını yapacağız. Bu sergi benim için çok kıymetli. 'Doğadan Metropole' sergisi aynı zamanda Başakşehir'i anlatıyor. Başakşehir, İstanbul'un en yeşil ilçesi. Yaklaşık kişi başı 21 metrekare yeşil alanı olan ve toplam 11 milyon metrekare parkı olan İstanbul'un en yeşil ilçesi. Aynı zamanda burası modern şehirciliğin modern ilçesi. Hem bir metropol hem doğa. Bu yüzden ikisinin buluştuğu bu güzel merkez Başakşehir, aynı zamanda bu serginin özeti. Bugün açılışını birazdan gerçekleştireceğimiz sergimizde 17 sanatçımızın 42 eseri var. Ben özellikle bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

EROL KILIÇ: KÖY, KASABA VE METROPOLE DOĞRU BİR KENTLEŞMENİN ÖYKÜSÜ DE BU SERGİDE YER ALIYOR

Sergi hakkında bilgi veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Erol Kılıç, " Başakşehir Belediyesi'nin geçen yıl açmış olduğu bu galeride çeşitli konseptlerde sergiler oluşturuyor. Bu serginin konsepti de manzaradan metropole bir kesit olarak belirlendi. Burada çağdaş Türk resminin bugün hayatta olmayan çok değerli sanatçıların, onların öğrencilerinin ve genç sanatçılarımızın eserleri yer alıyor. Akademisyen sanatçılar ve serbest sanatçılar olarak 17 sanatçının eserleri bir arada. Bu serginin önemli bir özelliği hoca-öğrenci ilişkisidir. Sanatçıların hocalarıyla birlikte eserlerinin sergilenmesi de sergiye ayrı bir katkı veriyor. Resim sanatı içerisinde manzara resmi, önemli bir konu. Toplumumuzun da severek izlediği bir konu. Sergide manzaradan kentleşmeye doğru bir yol izlendi. Sadece manzaranın olduğu hiçbir yerleşim alanının olmadığı, doğa görünümünden yavaş yavaş köy, kasaba ve metropole doğru bir kentleşmenin öyküsü de aynı zamanda bu sergide yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Sergide birden çok eseri sergilenen Mustafa Nevzat Ural ise "Sergiyi çok beğendim. Yeni bir salonda çok güzel bir sunumla birbirinden değerli sanatçıların başyapıt sayılacak eserleri bir araya getirilmiş. Güzel bir sergi ve güzel bir sunumla gerçekleştirilmiş. Başakşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Son 10 yıldır biriktirdiğim eserler arasında küratör üzerinden bazılarını sergilemek için teklif geldi. Bir kısmını seçtiler onlar şu anda burada sergileniyor" dedi.