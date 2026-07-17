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Numan Özel'den söyleşi "Balıkesir'in Edebiyat Haritası"

Numan Özel'den söyleşi 'Balıkesir'in Edebiyat Haritası'
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Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği ile Musiki Derneği'nin ev sahipliğinde Numan Özel'in 'Balıkesir'in Edebiyat Haritası' konulu söyleşisi gerçekleşti. Şairler ve yazarların katılımıyla şiirler seslendirildi, müzik eşliğinde keyifli bir gece yaşandı.

Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneğimiz ile Balıkesir Musiki Derneği'nin ev sahipliğinde, Numan Özel'in "Balıkesir'in Edebiyat Haritası" konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

Balıkesir'in edebi birikimi, yetiştirdiği değerler ve kültürel hafızasına ışık tutan söyleşi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Söyleşi kapsamında Numan Özel ile birlikte BAYŞAD Başkanı Fatma Yaşar, Balıkesir'in Edebiyat Haritası üzerine şiirler seslendirdi. Balıkesir Musiki Derneği Başkanı Nilgül Bulca, şair-yazar Tacettin Akkuş, şair Ahmet Başaran, şair Turgay Kurtgün ve şair Koray Atalay da şiirler seslendirdi. Ayrıca Çağdaş Bozkurt, bilim kurgu üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Musiki Derneğinin Kanun sanatçısı Eylül Hanım, okunan şiir ve şarkılara eşlik ederek geceye ayrı bir güzellik kattı.

Program, birbirinden güzel kapanış şarkılarıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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