Bakan Ersoy, 'İstiklal Yolu-Mutlu Çocuk Yüzleri' Sergisinin Açılışına Katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan, 'İstiklal Yolu-Mutlu Çocuk Yüzleri' sergisinin açılışına katıldı.

Bakan Ersoy'un katılımıyla, Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine ışık tutan, 'İstiklal Yolu-Mutlu Çocuk Yüzleri' sergisi CSO Ada Ankara'da açıldı. Bakanlığın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen sergi, Milli Mücadele'nin başlangıcından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına uzanan süreci anlatan kısa bir tarihsel arka plan ile birlikte, etkinliğe özel hazırlanan çalışma kağıtlarına resim yapan 81 ilden 376 öğrencinin eserlerinden oluşuyor. Ayrıca sergide bu kapsamda hazırlanan 350 adet video da yer aldı.

BAYRAM RUHU SANATA TAŞINDI

Çocukların duygu dünyasını yansıtan bu özgün koleksiyon, bayram ruhunu sanata taşıdı. Serginin açılışı öncesi, Devlet Çok Sesli Müzik Çocuk Korosu söylediği şarkılarla, Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Topluluğu gösterisiyle alana renk kattı. Sergiyi gezen ve projeye ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA OLAN KARELERİ CANLANDIRILDI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise Sığınak Kültür Sanat'ta 'İlk Adım- Yapay Zeka Destekli Dijital Sanat Sergisi' açılışına katıldı. Sergi öncesi öğrencilerle ebru sanatı yapıp sohbet eden Yazgı, sergi açılışı sonrası Taner Beyoğlu ile birlikte öğrencilere kitap hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle hayata geçirilen bu sergi, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurarak, Atatürk'ün çocuklarla verdiği tarihi pozları günümüz teknolojisiyle yeniden canlandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhuriyet Müzesi Arşivi'nden seçilen fotoğraflar, Ayyıldız Communication tarafından yürütülen yaratıcı yapım süreciyle, renklendirilip hareketlendirilerek izleyiciyle buluştu.