Bağcılar Belediyesi'nden Rus Film Günleri

Bağcılar Belediyesi tarafından Yunus Emre Enstitüsü ve Rusya Federasyonu Görüntü Yönetmenleri Birliği iş birliğinde düzenlenen Rus Film Günleri başladı. Etkinlik, Rusya Federasyonu ile kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor ve 17 Temmuz'da sona erecek. Program kapsamında Rus sinemasından üç film izlenebilecek.

? Bağcılar Belediyesi tarafından Yunus Emre Enstitüsü ve Rusya Federasyonu Görüntü Yönetmenleri Birliği iş birliğinde düzenlenen Rus Film Günleri başladı. Rusya Federasyonu ile kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, 17 Temmuz'da sona erecek.

Rus Film Günleri'nin açılışı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Rusya Başkonsolos Yardımcısı ve Konsolosluk Basın Danışmanı Anton Skvortsov, Rus Sinematografistlerin Uluslararası Bölüm Proje Direktörü Aleksandr Solomonov, Rusya Film Yapımcılar Birliği Uluslararası İlişkiler Direktörü Yuri İvanovich Kolosov, Sis Filminin Yönetmeni Natalııa Gugueva, Rus ve Türk yönetmen ve yapımcıların katımıyla yapıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Abdullah Özdemir, günün önemine yönelik Rus katılımcılara çiçek taktim etti. Ardından Türk ve Rus sinemacıların katıldığı sektörü anlatan söyleşi gerçekleşti.

17 Temmuz'a kadar devam edecek programda, Rus sinemasından 'Sis', 'Maya Takvimi' ve 'İvan Yokken Beni Gömmeyin' filmleri, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde izlenebilecek.

PROGRAMLA ARZUMUZ KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN ZENGİNLEŞMESİDİR

Açılış konuşmasını gören yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Çok zengin kültür ve sanat geçmişi olan aynı zamanda komşuluk ilişkilerimizin bulunduğu iki kadim medeniyetiz. Bu programı da kültürel bağlarımızı geliştirmek için düzenledik. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Programla arzumuz kültürel değerlerimizin zenginleşmesidir. Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü ile farklı ülkelerde etkinlikler gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de yine birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikler dolayısıyla Rus sineması ve kültürü ülkemiz tarafından daha fazla bilinecek. Kültürel farkındalığın daha fazla artacağını düşünüyoruz. İki dost, komşu ülkenin bağının artması için böyle etkinliklerin önemli olduğu görüşündeyim" dedi.