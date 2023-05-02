'Aylan Bebek' Filmi Gösterime Girdi
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Bodrum'da 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin anısına hazırlanan 'Aylan Bebek' filminin çekimleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun da rol aldığı film, Turktime Youtube TV'de gösterime girdi.
BODRUM'da 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin anısına hazırlanan 'Aylan Bebek' filminin çekimleri tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun da rol aldığı film, Turktime Youtube TV'de gösterime girdi.
Bodrum yakınlarında 2 Eylül 2015 tarihinde, ailesi ile birlikte yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları botun batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni sahile vuran Aylan Kürdi'nin anısına hazırlanan ve mülteci sorununa dikkat çekilen filmin çekimleri tamamlandı. Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya'nın yaptığı filmde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldı. Aydın ve Bodrum Belediyelerinin de katkı verdiği filmde, tanınmış oyuncu Wilma Elles, kısa süre önce vefat eden Mike Mitcell, Hürriyet Gazetesi yazarı Hande Fırat'ın yanı sıra İranlı aktör Ali Sabri Belaid, Yunan aktör Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Dursun Hazerov Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mustafa Ayhan gibi tanınmış oyuncular yer aldı. Pandemi nedeniyle çekimleri uzun süren film tamamlanarak gösterime girdi.Filmin yapımcısı ve oyuncularından Talat Atilla, hasılatın tamamının mağdur Aylan bebeklere aktarılacağını belirterek, "Suriye'de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin dramından yola çıkarak mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Elimizdeki dar imkanlarla masum Aylan bebekler bir daha ölmesin diye çektik bu filmi. Filmimizin birçok çarpıcı sahnesi var. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çözüm aradıkları diyalogda 'Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız' diyerek, dünyaya güçlü bir mesaj verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun milletvekili rolünde, Aylan bebeğe sahip çıkmayan Avrupa'ya 'Tüm dünyanın yüreği mülteci mi oldu?' sorusu ile itiraz etmesinin tarihi diyaloglar olduğunu düşünüyorum" dedi.
Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ise "Aylan bebek filmi ile şimdiye kadar Le Figaro'dan The Guardian'a kadar dünyanın önemli yayın organlarında yüzlerce kez haber olarak çıktı. Bu filmi dünyada mağdur olan tüm canlılara ithaf ediyoruz" diye konuştu.