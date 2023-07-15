Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde 'Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz' sergisi açıldı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz' sergisi Atatürk Kent Meydanı'nda açıldı. Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında çekilen 20 fotoğraf yer aldı. Serginin açılışına çeşitli yetkililer katıldı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesince "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" sergisi açıldı.
Atatürk Kent Meydanı'ndaki sergide, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında çektiği 20 fotoğraf yer aldı.
Serginin açılışına, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten katıldı.