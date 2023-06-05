Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri İkinci Kez Düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu iş birliğiyle düzenlenen Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri'nin ikincisi, 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya barolarının tiyatro topluluklarının sahne alacağı etkinlikte, oyunlar ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

'Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri'nin ikincisi, 13-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Antalya Barosu iş birliğiyle düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Barosu'nun avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlediği Tiyatro Günleri'nin ikincisi, 13 ile 18 Haziran arasında düzenlenecek. Etkinlikte Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya barolarının tiyatro toplulukları sahne alacak.

Oyunların ücretsiz olarak Antalya seyircisiyle buluşacağı etkinlikte; perde Antalya Barosu'nun 'Ayak Bacak Fabrikası' oyunuyla açılacak. Oyun, 13 Haziran Salı günü saat 20.00'de başlayacak. 14 Haziran Çarşamba günü ise Ankara Barosu Tiyatro Topluluğu'nun 'Katil Kim' isimli oyunu sahnede olacak. Bursa Barosu Tiyatro Topluluğu'nun 'Gözlerimiz Kaparım Vazifemi Yaparım' isimli oyunu 15 Haziran Perşembe, Eskişehir'den Sui Generis Tiyatro'nun 'Kargalar' 16 Haziran Cuma günü tiyatroseverlerle buluşacak. 'Avukat Soner Ustaoğlu 2. Tiyatro Günleri'nde; İzmir Barosu Tiyatro 17 Haziran Cumartesi 'Suçsuzlar Çağı' oyunuyla seyirci karşısına çıkacak. Etkinlikte perdeyi Antalya Barosu Yırtık Cübbe Tiyatro Topluluğu, 'Küçük Adam Ne Oldu Sana' isimli oyunla 18 Haziran Pazar günü kapatacak.