Avcılar'da Bathonea Antik Kenti Kazıları Başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Avcılar'da Küçükçekmece Gölü havzası içinde sürdürülen Bathonea Antik Kenti kazılarının bu yılki bölümü başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazı alanında sponsorluk anlaşması imzalandı. Kazılar sırasında antik liman ve deniz feneri izleri tespit edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Avcılar'da Küçükçekmece Gölü havzası içinde sürdürülen Bathonea Antik Kenti kazılarının bu yılki bölümü başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rolü bulunduğu belirtilen Bathonea Antik Kenti kazı alanında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. Törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Ay ve çeşitli üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları ve dekanları ile akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, Bathonea Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.

Sponsorluk şirketi İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bu bizim ilk arkeolojik sponsorluğumuz değil. 1988 yılında başladığımız Troya'nın Troya olması, 15 yıl kesintisiz süren bir sponsorluğumuz var. Osman Hoca sayesinde. Dolayısıyla bu ikinci sponsorluğumuz olacak. Ümit ediyorum böyle uzun soluklu böyle başarılı bir yolculuğumuz olur" dedi.

"BATHONEA DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün de törende bir konuşma yaptı. Aydıngün, "Bu alana girdiğimiz ilk yıldan itibaren dünyanın dikkatini çektik. Sadece biz değil Bathonea dünyanın dikkatini çekti. Biz sadece burada var olan birşeyi ' Burada birşey vardır' diye işaret ettik. O yıl 2008 yılıydı. Amerikan Arkeoloji Enstitüsü' nden yetkililer geldiler. Onlara çok ufak ortada olan bazı kalıntıları gösterdik. Onları ertesi yıl dünyanın en iyi keşifleri listesine koydular. Aslında Bathonea antik kent değil bir liman kenti. Geçmişte İstanbul kurulduğunda Bizantion kenti vardı. Ardından da Konstantinapolis kuruldu. Bugünkü gibi Avcılar nasıl merkeze bağlı bir ilçeyse, böyşle bir liman yerleşmesiydi. Kente büyük hizmetler eden bir liman yerleşmesiydi. "şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI KARARIYLA YAPILAN KAZILARIN SAYISI 170'E DAYANDI"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin ise, "Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan kazılaırn sayısı 170'e dayandı. Bu arada yabancı kazılarımız da 32 civarında devam ediyor. Akdemisyenlerin çoğalmazı arkeoloji bölümlerinin çoğalmasından kaynaklı olarak da sayılar yükseliyor. Kaazı sayısıyla kazının da kalitei ve doğru şekilde yürütülmesi gerekiyor. Eğer korumazsanız kazı tahribat olabiliyor. O yüzden iyi kazılar yapmak ve bunları belgelemek turizme kazandırmak ve bilimsel yayınlar yapıp dünya arkeolojisine duyurmak bizim için önemli " dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise, "Batonya için de böyle bir durum sözkonusu. Biz Avcılar Belediyesi olarak Bathonea kazısının daha etkin, hızlı ve verimli geçmesi için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz " dedi.

BATHONEA ANTİK KENTİ KAZILARI

Bathonea Antik Liman kenti kazıları sırasında Helenistik dönem ve Roma dönemine tarihlenen 'Büyük" ve 'Küçük" olarak adlandırılan iki adet antik liman ve göl içinde kalmış bir antik deniz fenerinin izleri tespit edildi. Bu keşifle birlikte Patara'dan sonra ülkemizde ikinci antik deniz feneri tespit edilmiş oldu. 2009 yılındaki araştırma sonuçları üzerine; Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Dergisi, İngiliz Independent Gazetesi ile Heritage Key adlı yayın organları 2009 yılında kazı alanını 'Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesiö" ne aldı. Kazılarda liman yapılarının yanı sıra İmparator Büyük Konstantin (M.S.330) tarafından yaptırıldığı tespit edilen dev bir açık sarnıç kale kalıntısı ve tabanları mozaik kaplı büyük bir saray kompleksi, yer altı su kanalları ile antik yollar ortaya çıkarıldı. Kazı alanındaki çalışmaların bu yılki bölümü Eylül ayında tamamlanacak.