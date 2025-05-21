Attila İlhan Doğumunun 100. Yılında Sempozyumla Anıldı

Attila İlhan Doğumunun 100. Yılında Sempozyumla Anıldı
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Doğumunun 100. Yılında Attila İlhan Sempozyumu', şairin eserleri ve düşünce dünyası üzerine birçok oturumla devam etti. Katılımcılar, Attila İlhan'ın sanatı ve fikirleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde, "Doğumunun 100. Yılında Attila İlhan Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı ile ASBÜ'nün işbirliğindeki sempozyum, üniversitedeki Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcıların saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okumasının ardından, Attila İlhan ile ilgili klip izletildi.

Sempozyumun açılışında konuşan vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Lal İlhan, Attila İlhan'ın doğumunun 100'üncü yılı olması dolayısıyla pek çok etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Vakfın amacı bilim, sanat ve kültür konularında faaliyette bulunmak, Attila İlhan'ın sanatının, eserlerinin ve fikirlerinin gelecek kuşaklara yaygın bir biçimde aktarılması için çaba sarf etmektir. Attila İlhan'ı tüm yönleriyle ele almayı önceleyen bir anlayışla hazırlanan bu sempozyumun, tüm katılımcılara, ülkemizin kültür hayatına katkı sunmasını temenni ederiz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve ASBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münire Kevser Baş da Türkiye'de şairlerin ayrı bir önemi bulunduğunu, hepsine şükran borçlu olduklarını dile getirdi.

Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali gibi olayların Türkiye'nin yer aldığı topraklardaki yansımalarının büyüklüğüne işaret eden Baş, şöyle konuştu:

"Büyük çözülmenin bir başka çözülme versiyonu yaşandı. Her bir cephesi ayrı ayrı irdelendi. Şairler, bu süreçlerde hep en önde oldular. Attila İlhan, Namık Kemal, Yahya Kemal, Sezai Karakoç, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, bunların hepsi ayrı ayrı cephelerini irdelediler, emek verdiler, ilham kaynağı oldular. Hepsi de aslında bir noktada buluşturulabilir. Hepsi samimiydiler. Türkiye'nin kaderini kendi kaderlerine bağlayan büyük entelektüeller olarak aynı zamanda. Bu sürecin belki de bize verdiği en büyük zarar da diyebiliriz buna, bir kültürel bölünmüşlük oldu."

Sempozyum, "Attila İlhan'ın İkinci Yeni'ye Bakışı ve Eleştirmeciliği", "Attila İlhan ve Divan Şiiri", "Attila İlhan'ın Şiirlerinde Uyumsuzun Dili", "Attila İlhan Romancılığında Kurtuluş Savaşı ve Gazi Miti", "Attila İlhan'ın Şiirinde Otel Olgusu", "Attila İlhan'ın Düşünce Dünyasında Kadın", "Attila İlhan, Gelenek ve Dramatik Sanatlar", "Şairliğe Giden Yol: Attila İlhan ile Ömer Faruk Toprak'ın Mektuplaşmaları", "Attila İlhan ve Ankara", "Attila İlhan'ın Atatürk Devrimlerine Bakışı", "Attila İlhan'ın 'Aynanın İçindekiler' Roman Serisinde İdeolojik Karşıtlık ve Öteki" konularının ele alındığı oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Kültür Sanat
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