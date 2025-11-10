Atatürk, 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı ile anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programla anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Vali Davut Gül, 'Atatürk Resimleri Sergisi'ni gezdi. Ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TRT İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve jüri özel ödülüne layık görülenlere ödülleri verildi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında, şiir yarışmasında birinci olan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu öğrencisi Ela Şaylan Atam' isimli şiirini, mektup yarışmasında birinci olan GHV İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ayyıldız Sakarya ise 'Kıymetli Başöğretmenim' isimli eserini okudu. Tören, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Fikrimizin Rehberi Atatürk' isimli Atatürk Oratoryonu dinletisi ile sona erdi.