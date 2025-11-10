Haberler

Atatürk, 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Atatürk, 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Törene İstanbul Valisi, belediye başkanları, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Programda şiir ve mektup yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı ile anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programla anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Program öncesinde Vali Davut Gül, 'Atatürk Resimleri Sergisi'ni gezdi. Ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TRT İstanbul İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve jüri özel ödülüne layık görülenlere ödülleri verildi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma programında, şiir yarışmasında birinci olan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu öğrencisi Ela Şaylan Atam' isimli şiirini, mektup yarışmasında birinci olan GHV İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ayyıldız Sakarya ise 'Kıymetli Başöğretmenim' isimli eserini okudu. Tören, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 'Fikrimizin Rehberi Atatürk' isimli Atatürk Oratoryonu dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

Balıkesir beşik gibi! Korkutan bir deprem daha
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Tüm ailesini kaybetmişti! Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu

Çöken binadan sağ kurtarılan Dilara, taburcu oldu! Direkt oraya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Ersin Destanoğlu'ndan bahis iddialarına ret

PFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu hemen telefona sarıldı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.